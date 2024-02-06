В Подмосковье началась подготовка к сезону паводков

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области
Подготовка к приближающимся паводкам к нему в Подмосковье идет полным ходом. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Начались комиссионные проверки в 39 городских округах Подмосковья в целях подготовки к безопасному пропуску вод в паводковый период в 2024 году.
Стоит отметить, что в первую очередь комиссия обследует участки рек, где в прошлом году подтапливались территории населенных пунктов и СНТ.
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«Основной задачей работы комиссии является проверка и заблаговременная подготовка к безопасному пропуску паводковых вод в Подмосковье, особенно на тех участках, по которым были зафиксированы неудовлетворительное содержание береговой полосы, навалы в руслах и даны четкие поручения по их ликвидации. <…> Завалы валежника, мусора в руслах рек, захламление береговой линии и отсутствие дренажных систем на территориях собственников, близко расположенных к водным объектам являются причинами непрохождения паводковых вод и их разлива», — поделился министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
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Мира Полтева