В Подмосковье начали проверять готовность лесопожарных станций к опасному сезону

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Проверка готовности лесопожарных станций к весенне-летнему периоду стартовала в Московской области, работу проводят специалисты филиалов Мособллеса, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«Особое внимание при проверке специалисты уделяют укомплектованности штата лесопожарных станций и состоянию техники, оборудования, инвентаря и снаряжения», — отмечается в сообщении.Проверки должны обеспечить готовность специальных оперативных служб региона противодействовать лесным пожарам.
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