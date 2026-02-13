Кабмин одобрил продажу здания Рижского вокзала в Москве
Правительство России одобрило реализацию здания Рижского вокзала в Москве. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В документе, размещённом на официальном портале правовых актов, говорится, что кабмин поддержал предложение Минфина, согласованное с Минтрансом и ОАО «РЖД», о продаже здания Рижского вокзала РЖД в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
Сделку планируется провести через открытый аукцион, а стартовую цену установить на уровне рыночной стоимости, определённой независимым оценщиком. Также отмечается, что здание относится к объектам культурного наследия регионального значения.
Ранее в Раменском выставили на торги подряд на строительство ФОКа.
Читайте также: