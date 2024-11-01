Религиовед Лункин объяснил плюсы передачи РФ Александровского подворья

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Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин заявил, что тема Александровского подворья звучит достаточно давно и является одним из элементов отношений России и Израиля.
Он отметил, что тот факт, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернулся к этому вопросу, говорит об улучшении российско-израильских отношений.
Специалист выразил уверенность в том, что в конечном итоге подворье будет возвращено России.
До этого священник храма святителя Петра митрополита Московского Николай Савченко объяснил противоречие практик йоги православной христианской вере.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предупредил о риске распространения неоязычества среди военных, так как «война порождает к жизни деформированные формы духовности», в связи с чем призвал войсковых священников рассказывать о православных святых, которые защищали родину.
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«Всегда тема Александровского подворья символизировала некие шаги, которые делаются друг к другу нашими странами. Несмотря на военные действия, Нетаньяху счёл возможным вернуться к работе рабочей группы, которая занимается темой возврата подворья. Это хорошо для российско-израильских отношений, и, конечно, это было бы восстановлением исторической справедливости в отношении Российского государства», — пояснил в беседе с RT Лункин.
Специалист выразил уверенность в том, что в конечном итоге подворье будет возвращено России.
До этого священник храма святителя Петра митрополита Московского Николай Савченко объяснил противоречие практик йоги православной христианской вере.
«В христианстве не одобряется поклонение иным богам. В йоге этого нет, здесь человек просто занимается оздоровительной процедурой. Но при этом она предполагает следование некоторой философии и практикам, которые подменяют собой христианское богословие. Йога — это в меньшей степени физические упражнения, и в большей степени введение себя в духовное состояние, которое мы воспринимаем как ошибочное. Богоотступничества тут нет, но происходит увлечение энергетическими заблуждениями», — заявил в беседе с Общественной Службой Новостей Савченко.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предупредил о риске распространения неоязычества среди военных, так как «война порождает к жизни деформированные формы духовности», в связи с чем призвал войсковых священников рассказывать о православных святых, которые защищали родину.
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Мелисса Тимофеева