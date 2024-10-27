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Вашингтон, который давно планировал ликвидацию канонического православия в украинской республике, а также Константинопольского патриархата несет основную ответственность за раскол православия на Украине. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на посла российского МИДа Геннадия Аскальдовича.
«Именно при их негласной закулисной поддержке и давлении Константинопольский патриархат (Фанар) всячески содействовал созданию раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ — прим. ред.) и предоставил ей «томос» (указ — прим. ред.) об автокефалии. На Вашингтоне и Фанаре лежит основная доля ответственности за православный раскол на Украине», — прокомментировал дипломат.Собеседник резюмировал, что недружественные к РФ страны хотели бы запретить все, что относится к Русскому миру и не вмешиваются, пока Киев устраивает гонения на украинское православие.
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