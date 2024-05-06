Журналистку Кеворкову задержали по делу об оправдании терроризма за репост

Фото: iStock/artisteer
В Москве задержали журналистку и писательницу Надежду Кеворкову по подозрению в оправдании терроризма и дружбе с исламскими радикалами. Женщина не признает свою вину. Об этом сообщил ее адвокат Калой Ахильгов, пишет ТАСС.
Юрист также рассказал, что в настоящее время Кеворкова находится в СИЗО. 7 мая будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанной.
Напомним, уголовное дело по факту оправдания терроризма на Кеворкову завели из-за ее публикаций в телеграм-канале. Женщина процитировала текст, оправдывающий теракт в Нальчике. Вторым эпизодом стала публикация поста запрещенной в РФ террористической организации.
Читайте также:
Один из троих офицеров-миллиардеров ФСБ просит суд снять с него обвинения
Начался суд над убившим семерых сослуживцев сержантом Лобовиковым
Суд изъял у структуры Потанина более 85 гектаров земли в Подмосковье
Анастасия Хохлова