В каширской школе открыли «Каникулярный клуб»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Проект «Каникулярный клуб» российского «Движения Первых» стартовал в школе №4 городского округа Кашира, он направлен на развитие и развлечение детей во время каникул, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В рамках проекта дети каждый будут участвовать в двух мероприятиях, которые отражают деятельность «Движения Первых». Первый день работы «Каникулярного клуба» был посвящён здоровью и физической культуре. Советники школы №4 Юлия Томаева и Кристина Кислякова провели квиз «PRO ЗОЖ», где дети проверили свои знания в области спорта, ЗОЖ и правильного питания», — говорится в сообщении.По итогам квиза самые эрудированные участники получили брендированные подарки от «Движения Первых».
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