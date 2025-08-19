Ремонт исторической школы №19 в Кемерове завершится в 2026 году
Завершение капитального ремонта школы №19 в Кемерове, которая в годы ВОВ служила госпиталем, планируется в 2026 году. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на городскую администрацию.
По данным издания, ученики данного учебного заведения пока вынуждены учиться в других школах.
«Здание школы построено в 1936 году — ему почти 90 лет. За всё это время ни разу не проводилось полноценного капитального ремонта. Когда в 2023 году начали приводить в порядок фасад и кровлю, вскрылись скрытые, серьёзные дефекты конструкций, которые напрямую влияли на безопасность», — рассказали в администрации.
Отмечается, что главной задачей является проведение качественных ремонтных работ. На сегодняшний день происходит монтаж всех отопительных систем, также строители завершают утепление кровли и готовятся к началу внутренней отделки и благоустройству прилегающей территории.
Школа №19 с 1941 года была частью госпиталя 3629. Туда привозили раненых солдат с мест боевых действий.
Тем временем в Москве с 25 по 30 августа пройдут дни открытых дверей в обновленных школах. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
«Уже совсем скоро, 1 сентября, наши школы вновь откроют свои двери. Среди них — 51, которая полностью в этом году реконструирована. Так мы начинаем первый этап масштабной программы реновации школьных зданий. И со следующего года уже до 100 школ ежегодно будут проходить полный капитальный ремонт», — рассказала Ракова.
По её словам, в рамках данной программы обновят все устаревшие школы.
Новое образовательное пространство в реконструированных школах можно оценить с 25 по 30 августа. Для участия необходима предварительная регистрация на сайте afisha.timepad.ru.