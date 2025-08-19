Ремонт исторической школы №19 в Кемерове завершится в 2026 году

19 августа 2025, 14:25

Фото: iStock/Pakorn_Khantiyaporn

Завершение капитального ремонта школы №19 в Кемерове, которая в годы ВОВ служила госпиталем, планируется в 2026 году. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на городскую администрацию.





По данным издания, ученики данного учебного заведения пока вынуждены учиться в других школах.





«Здание школы построено в 1936 году — ему почти 90 лет. За всё это время ни разу не проводилось полноценного капитального ремонта. Когда в 2023 году начали приводить в порядок фасад и кровлю, вскрылись скрытые, серьёзные дефекты конструкций, которые напрямую влияли на безопасность», — рассказали в администрации.

«Уже совсем скоро, 1 сентября, наши школы вновь откроют свои двери. Среди них — 51, которая полностью в этом году реконструирована. Так мы начинаем первый этап масштабной программы реновации школьных зданий. И со следующего года уже до 100 школ ежегодно будут проходить полный капитальный ремонт», — рассказала Ракова.