В школе-интернате в посёлке Удельная отремонтировали крышу

19 августа 2025, 13:15

Видео: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Ремонт здания школы-интерната завершают в посёлке Удельная Раменского муниципального округа. 1 сентября обновлённое учебное заведение вновь откроется для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Директор школы-интерната Людмила Егоренкова рассказала, что крышу здания отремонтировали впервые с 1989 года.





«Старый шифер заменили на металлическую черепицу. Кроме того, капитально отремонтировали пищеблок», — сказала Людмила Егоренкова.