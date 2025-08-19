В школе-интернате в посёлке Удельная отремонтировали крышу
Видео: пресс-служба администрации Раменского м.о.
Ремонт здания школы-интерната завершают в посёлке Удельная Раменского муниципального округа. 1 сентября обновлённое учебное заведение вновь откроется для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Директор школы-интерната Людмила Егоренкова рассказала, что крышу здания отремонтировали впервые с 1989 года.
«Старый шифер заменили на металлическую черепицу. Кроме того, капитально отремонтировали пищеблок», — сказала Людмила Егоренкова.Сейчас в интернате заканчивают работы в помещениях: меняют сантехнику и освещение в душевой для мальчиков и укладывают плитку в переходе в столовую. В ходе ремонта сами сотрудники покрасили стены во всех помещениях, отремонтировали актовый зал, вестибюль и спальню девочек, а также посадили на пришкольной территории яблони, туи и розы.