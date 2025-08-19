Глава Серпухова Шимко обсудил с жителями ремонт и подготовку домов к зиме

19 августа 2025, 09:50

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Личный приём граждан провёл глава городского округа Серпухов Алексей Шимко вместе с первым заместителем Серпуховского городского прокурора Максимом Бодяевым, запросы касались состояния многоквартирных домов и их подготовки к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Первой темой встречи стал запрос на капитальный ремонт дома №8/10 по улице Ленинского Комсомола.



