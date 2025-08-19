Глава Серпухова Шимко обсудил с жителями ремонт и подготовку домов к зиме
Личный приём граждан провёл глава городского округа Серпухов Алексей Шимко вместе с первым заместителем Серпуховского городского прокурора Максимом Бодяевым, запросы касались состояния многоквартирных домов и их подготовки к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Первой темой встречи стал запрос на капитальный ремонт дома №8/10 по улице Ленинского Комсомола.
Второй запрос касался дома №10 по Центральной улице. Там нарекания вызвало состояние канализационной системы и подъезда, а также подготовка к пуску отопления. Все будут оперативно устранены, а подготовка к отопительному сезону завершится в срок — до 15 сентября.«Для положительного решения этого вопроса состояние здания должны оценить специалисты министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Затем будет разработан план работ», — отмечается в сообщении.
Кроме того, на встрече обсудили реконструкцию торгового объекта на улице Ворошилова.