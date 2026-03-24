Ремонт коммунальных объектов снизит платежи за ЖКУ

24 марта 2026, 12:04

Юрист Юнисова: Ремонт коммунальных объектов поможет снизить платежи за ЖКУ

Износ коммунальной инфраструктуры приводит к росту цен на жилищно-коммунальные услуги. Юрист в области ЖКХ Евгения Юнисова заявила, что ремонт объектов поможет уменьшить расходы для жителей. Об этом информирует радио Sputnik.





Эксперт отметила, что накопленный износ и нехватка финансирования создают значительные потери в обслуживании. Это увеличивает стоимость будущих капитальных ремонтов. Юнисова подчеркнула, что меры правительства не решают проблему системно.





«Большая часть сетей находится в неудовлетворительном состоянии. Это влечет большие потери на текущие ремонты, что отражается на стоимости услуг для потребителей», — добавила она.