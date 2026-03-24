Феофанов день 25 марта: как привлечь удачу в дом, сохранить достаток и здоровье, народные приметы и запреты
Согласно народному календарю, 25 марта отмечается Феофанов день, или «Феофан — проломи наст». Такое название появилось потому, что к этому времени снежный покров начинал активно таять, наст проламывался и обнажал землю. Православная церковь в этот день чтит память преподобного Феофана Исповедника, византийского монаха и летописца, прославившегося твердостью веры и даром чудотворения. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаДревние славяне жили в тесной связи с природой. 25 марта они встречали весну — время пробуждения земли, начало полевых работ. Языческие обряды этого дня были наполнены магическими действиями, призванными обеспечить плодородие и защитить домашних животных. С принятием христианства эти традиции не исчезли — они органично переплелись с церковным почитанием святого, чья память выпала на эту дату.
Преподобный Феофан Исповедник жил на рубеже VIII–IX веков в Византии. Родился он в Константинополе в знатной семье, был родственником императора Льва Исавра. Юношей Феофан стал сановником, но душа его стремилась к иноческому подвигу. При том же императоре святой вступил в брак с Мегало, дочерью византийского патриция Льва, но по согласию с невестой сохранил целомудрие, желая принять монашество. Вскоре он принял иноческий постриг от старца Григория. Феофан основал два монастыря в Сигрианской области Малой Азии, в одном из них стал игуменом. Он много трудился, переписывал книги, а Господь даровал ему дар исцеления болезней и изгнания бесов.
Особый подвиг выпал на долю святого в годы иконоборческих гонений. Когда император Лев Армянин возобновил преследование почитателей икон, Феофана принуждали отречься от православия. Старец твердо воспротивился ереси, за что был заключен в темницу, а его обитель сожгли. 23 дня провел он в заточении и скончался около 818 года.
Позже мощи исповедника перенесли в восстановленную обитель «Великое Село». Святой оставил после себя «Хронографию» — ценнейший труд по истории Церкви, который он писал, уже находясь на смертном одре. Православные христиане молятся преподобному Феофану об укреплении веры, исцелении недугов и избавлении от бесовского наваждения.
Традиции дняНа Руси Феофанов день встречали с особым трепетом. Едва рассветало, люди выходили на улицу закликать весну. Считалось, что к этому дню снег почти сошел и почва оттаяла, а значит, с небес спускалась богиня Жива-Весна. В песнях ее просили о хорошей погоде и урожае.
Важное место в обрядах занимали лошади — главные помощники крестьянина. Предки знали: если конь заболеет в этот день, хворать будет до самой осени. Чтобы защитить животных, их водили к родникам и поили водой с «серебра» — в ведро опускали монету или кольцо. Серебряная вода, по поверьям, отводила болезни и сглаз. Если же лошадь только появилась в хозяйстве, ее знакомили с домовым: трижды обводили вокруг себя, держа узду в руке, на которую надевали рукавицу.
По поведению лошадей также гадали о будущем. Конь трясет головой и закидывает ее кверху — жди ненастья. Фыркает в дороге — хозяина ждет радостная встреча. А если конь громко ржет в стойбище — в дом придет большое счастье.
Особое внимание уделяли птицам. Люди выходили во двор и бросали семена льна и конопли, привлекая пернатых вестников весны. Чем больше птиц слетится, тем богаче будет урожай этих культур. Крестьяне верили: если покормить птиц, весь год не будешь голодать.
Самый необычный обряд Феофанова дня совершали женщины. Они брали кочергу, шли в поле, «оседлывали» ее и скакали вокруг земельного надела три круга. Странный на современный взгляд обычай имел глубокий смысл. Так женщины «пахали» землю, пробуждая ее от зимнего сна и заклиная на плодородие.
Народные запретыНа руси люди строго соблюдали правила Феофанова дня. Вот чего категорически нельзя было делать:
- Обижать лошадей. Бить или плохо ухаживать за конём — к его болезни и даже гибели. Нельзя было держать лошадей в стойле — их обязательно выводили гулять. Женщинам запрещалось перешагивать через упряжь. Согласно приметам, это может плохо сказаться на работе коня в поле.
- Давать в долг хлеб, соль или деньги. Считалось, что вместе с ними из дома уходит достаток, и семья может обеднеть.
- Долго спать поутру. Кто нежится в постели, тот удачу от себя отгоняет.
- Ругаться, сквернословить и сплетничать. Ссоры в этот день привлекают болезни и несчастья на весь год.
- Разорять гнёзда ласточек. Этим можно навлечь на себя серьёзные проблемы со здоровьем. А вот найти в ласточкином гнезде маленький камушек — к большой удаче: такой камень становился сильным оберегом.
Приметы погоды
- Утром туман — к урожаю льна, овса и конопли;
- Если в этот день дождь — рожь уродится богатая;
- Иней на ветвях 25 марта — июнь будет дождливым;
- Если на Феофана тепло по-весеннему — лето выдастся ненастным;
- Снег тает с северной стороны муравейника — лето будет теплым и долгим. Если с южной — коротким и холодным;
- Лесные звери перебираются на возвышенности — жди сильного паводка.