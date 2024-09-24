Управляющие компании Подмосковья выполнили ремонт межпанельных швов в 1,5 тысячи МКД





Дважды в год, осенью и весной, проводится осмотр многоквартирных домов (МКД) на предмет дефектов.С начала года специалисты управляющих компаний совместно с инспекторами Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору провели работы по герметизации межпанельных швов и стыков стеновых панелей на более чем 2100 участках, охватывающих около 1500 многоквартирных домов.Своевременный ремонт межпанельных швов обеспечивает теплоизоляцию и комфорт в зимний период.