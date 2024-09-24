Управляющие компании Подмосковья выполнили ремонт межпанельных швов в 1,5 тысячи МКД

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В связи с похолоданием жители панельных домов часто сталкиваются с проблемой повышенной влажности и сквозняков в своих квартирах. Управляющие компании должны следить за техническим состоянием фасадов и своевременно ремонтировать межпанельные швы, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Дважды в год, осенью и весной, проводится осмотр многоквартирных домов (МКД) на предмет дефектов.
С начала года специалисты управляющих компаний совместно с инспекторами Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору провели работы по герметизации межпанельных швов и стыков стеновых панелей на более чем 2100 участках, охватывающих около 1500 многоквартирных домов.
Своевременный ремонт межпанельных швов обеспечивает теплоизоляцию и комфорт в зимний период.
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С начала года специалисты управляющих компаний совместно с инспекторами Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору провели работы по герметизации межпанельных швов и стыков стеновых панелей на более чем 2100 участках, охватывающих около 1500 многоквартирных домов.
Своевременный ремонт межпанельных швов обеспечивает теплоизоляцию и комфорт в зимний период.
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Дайана Хусинова