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Управляющие компании Подмосковья выполнили ремонт межпанельных швов в 1,5 тысячи МКД

24 сентября 2024, 10:24
Фото: istockphoto / bin kontan

Фото: istockphoto / bin kontan

В связи с похолоданием жители панельных домов часто сталкиваются с проблемой повышенной влажности и сквозняков в своих квартирах. Управляющие компании должны следить за техническим состоянием фасадов и своевременно ремонтировать межпанельные швы, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Дважды в год, осенью и весной, проводится осмотр многоквартирных домов (МКД) на предмет дефектов.

С начала года специалисты управляющих компаний совместно с инспекторами Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору провели работы по герметизации межпанельных швов и стыков стеновых панелей на более чем 2100 участках, охватывающих около 1500 многоквартирных домов.



Своевременный ремонт межпанельных швов обеспечивает теплоизоляцию и комфорт в зимний период.

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В России стартовал конкурс проектов по развитию детей «Среда возможностей»
24 сентября 2024, 11:03

Фото: iStock/doble-d

Открытый конкурс «Среда возможностей», нацеленный на поддержку проектов по развитию детей и подростков, проводит благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко, заявки на участие принимаются до 7 ноября, сообщает пресс-служба фонда.
«Цель конкурса — поддержать инициативы, направленные на реализацию интересов детей по различным тематикам, в том числе образовательным, культурным, эколого-туристическим и просветительским», — говорится в сообщении.
Заявки принимаются в двух номинациях: «Точка роста» (создание условий для развития детей с помощью тематических проектов) и «Горизонт возможностей» (создание многофункциональных центров для реализации потенциала детей и подростков).

Участие в конкурсе могут принять некоммерческие организации, библиотеки, дома культуры, музеи и пр.

Полная информация о конкурсе, а также форма для приёма заявок размещены по ссылке.

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#подростки
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Володин рассказал о штрафах за пропаганду чайлдфри
Володин: штрафы за пропаганду чайлдфри составят до 5 миллионов рублей
24 сентября 2024, 10:59

Фото: сайт Кремля

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, упоминая об инициативе по запрету пропаганды чайлдфри в РФ, написал в своем Telegram-канале, что штрафы за нарушение составят до пяти миллионов рублей для юридических лиц.
По словам Володина, для физлиц штрафы за нарушение составят до 400 тысяч рублей, а для должностных лиц — до 800 тысяч рублей для должностных лиц. Он подчеркнул, что пропаганду бездетности предлагается запретить в средствах массовой информации, интернете, рекламе и кино.

Спикер Госдумы отметил, что дружная и большая семья является основой сильной страны.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что движение чайлдфри, участники которого выступают против того, чтобы рожать детей, необходимо запретить на законодательном уровне.

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Приём заявок на конкурс от проекта «ТопБЛОГ» продлили до 1 октября
24 сентября 2024, 10:45

Фото: iStock/demaerre

Регистрация на конкурс «Спецноминация2.0» от образовательного проекта для авторов и создателей контента «ТопБЛОГ» продлена до 1 октября, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».
«Конкурс «Спецноминации 2.0», который в августе запустил проект «ТопБЛОГ», объединил более десяти тысяч талантливых авторов контента из всех регионов России. (…) В связи с большим количеством обращений от участников с просьбой продлить сроки регистрации, мы решили дать дополнительную неделю, до 1 октября, чтобы блогеры могли присоединиться к проекту», — сказал исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Конкурс проводится в двенадцати номинациях, охватывающих такие сферы, как наука, спорт, управление, культура, семья, медиа и пр. Призовой фонд конкурса составляет 15 млн рублей.

Подробная информация о «Спецноминации 2.0» размещена по ссылке.

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#конкурс
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#россия
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В Подольске открыли движение по отремонтированному мосту через реку Пахру
24 сентября 2024, 10:30

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Ремонт моста через Пахру, расположенного рядом с посёлком Поливаново городского округа Подольск, завершён, движение для машин и пешеходов открыто, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Мост связывает между собой посёлок Поливаново и посёлок санатория «Родина», позволяет комфортно и безопасно добраться до местной достопримечательности — усадьбы Поливаново, а также до Троицкого района Москвы», — отметил глава регионального Минтранса Алексей Гержик.
Он добавил, что благодаря открытию моста улучшение дорожной инфраструктуры почувствуют более 500 жителей.

В ходе работ дорожники отремонтировали деформационный шов, гидроизоляцию и водоотводные трубы, обновили ограждения, заменили консоли тротуаров и укрепили береговые опоры.

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Более 660 дефектов дорожного покрытия устранили в двух районах Московской области

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#подольск
#мост
#минтранс мо
#алексей гержик
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Более 660 дефектов дорожного покрытия устранили в двух районах Московской области
24 сентября 2024, 10:21

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В двух районах Подмосковья, Орехово-Зуевском и Егорьевском, за неделю устранено более 660 дефектов дорожного покрытия, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В Егорьевске ямочный ремонт проводился на Коломенском шоссе, улице Песочной в посёлке Рязановский, на подъезде к деревне Тараканово, а также на дорогах в деревнях Бруски и Лазарево.

В Орехово-Зуевском районе дефекты покрытия устранены на дорогах в селе Гора и посёлке Авсюнино, рядом с деревней Вершина и на подъезде к деревне Новониколаевка.

В настоящее время устранение дефектов покрытия продолжается во всех районах Московской области. Ямочный ремонт в рамках летнего обслуживания проводится с использованием горячей асфальтобетонной смеси.

Министерство транспорта напоминает, что проверка состояния дорог и проведение ямочного ремонта осуществляются регулярно, а выбор участков для ремонта определяется на основе результатов обследований и погодных условий.

Качество работ контролируется с помощью системы СКПДИ, которая фиксирует выполненные работы с использованием фотографий и сохраняет их в базе данных.
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#ямочный ремонт
#проверка
#дороги
#ямы
#подмосковье
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В первых двух домах жилого комплекса EVO началось устройство инженерных систем
24 сентября 2024, 09:53

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В городском округе Реутов в рамках комплексного развития территории ведётся строительство жилого комплекса EVO. Компания-застройщик DOGMA начала установку инженерных коммуникаций в первых двух домах. В корпусах активно проводятся внутренние работы: специалисты устанавливают системы отопления, водоснабжения и вентиляции, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В настоящее время на этапе строительства находятся четыре многоэтажных дома в составе жилого квартала EVO. На строительной площадке задействованы 13 единиц техники и более 120 рабочих.

В рамках первой очереди проекта планируется построить пять жилых домов с подземными парковками и коммерческими помещениями на первых этажах. Застройщик DOGMA также построит новые корпуса детского сада на 180 мест и школы на 750 учеников.

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#подмосковные стройки
#московская область
#министерство жилищной политики мо
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Подмосковных водителей предупредили о заторах в сторону Москвы на 17 трассах
24 сентября 2024, 09:52

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Степень загруженность дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 24 сентября, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале, заторы наблюдаются при движении в сторону столицы на трёх федеральных трассах и 14 шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом по направлению к Москве отмечаются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Калужское, Ленинградское, Энтузиастов, Дмитровское, Волоколамское, Носовихинское, Каширское, Косинское, Пятницкое, Варшавское, Минское, Рязанское, Рублёво-Успенское и Щёлковское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных дорогах сегодня утром зафиксировано 1,1 млн машин, что совпадает со средними значениями прошлого месяца.

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#трафик движения
#минтранс мо
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#московская область
#подмосковье
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В Московской области на шести дорогах отремонтировали остановки
24 сентября 2024, 09:44

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Специалисты Мосавтодора отремонтировали остановочные павильоны на шести региональных дорогах в пяти городских округах Московской области, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Обследование показало наличие сломанных остановок, которые были оперативно восстановлены для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров общественного транспорта.

Ремонт был проведён на улицах Заречная в Лобне, Пушкина в Луховицах, Вокзальная в микрорайоне Востряково в Домодедово и на Вертлинском шоссе в Солнечногорске. В Подольске остановки привели в порядок на улицах Кирова и 43-й Армии.

В ведомстве отметили, что проверка состояния дорог проводится еженедельно. Особое внимание уделяется дорожной инфраструктуре, включая остановочные пункты, знаки, ограждения, искусственные неровности, линии освещения и светофоры.

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#подмосковье
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#проверка
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#остановки
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Вилла Зеленского в Италии была выставлена на продажу, но ее никто не купил
24 сентября 2024, 09:05

Виллу украинского лидера Владимира Зеленского в итальянском городе Форте-дей-Марми выставили на продажу, однако ее никто не купил. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местное риелторское агентство.
Согласно информации источника, некоторое время вилла была на продаже, но в настоящее время она «просто стоит». Местные агентства недвижимости продают сопоставимые с домом украинского лидера особняки за 2,5–3 миллиона евро.

Уточняется, что конечным бенефициарным владельцем объекта недвижимости общей площадью чуть более 400 метров является супруга Зеленского Елена.

Ранее президент страны Никос Христодулидис заявил, что власти Республики Кипр проверяют информацию о якобы принадлежащем украинскому лидеру Владимиру Зеленскому отеле в северной части острова. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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