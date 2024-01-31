Воробьёв поддержал планы главы ЗАТО Восход Филатовой вновь претендовать на эту должность

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«У вас заканчивается срок исполнения обязанностей. Знаю, что вы очень любите свой посёлок. Поэтому, если готовы работать дальше, мы вас поддерживаем. У любой территории есть особенности, перед каждой стоят свои вызовы – будь то полумиллионный муниципалитет или совсем маленький, как ваш. Наша задача – обеспечивать перемены везде. Мы с вами посещали дом культуры, отремонтированную амбулаторию, и было очень приятно видеть перемены», – напомнил Воробьёв.Филатова поблагодарила за доверие и заверила, что готова продолжить работу в команде губернатора.
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