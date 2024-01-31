Воробьёв поддержал планы главы ЗАТО Восход Филатовой вновь претендовать на эту должность

«Филипп Науменко был избран местными депутатами из числа кандидатов, представленных специальной комиссией по результатам конкурса», — отмечается в сообщении.

Предыдущий глава городского округа Реутов Станислав Каторов досрочно покинул пост 8 декабря 2023 года. Временно исполняющим обязанности руководителя муниципалитета стал Филипп Науменко. До этого Науменко работал в администрации Балашихи, где с 2017 года курировал экономическую и промышленную сферу.

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