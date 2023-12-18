Спасатели «Мособлпожспас» провели рейды на подмосковных горках

Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»
Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» назвали горки, с которых лучше не кататься. Об этом сообщила- пресс-служба ведомства.
В минувшие выходные сотрудниками «Мособлпожспас» были проведены рейды по выявлению горок, которые не соответствуют требованиям безопасности и не пригодны к использованию.
«На снегокатах и тюбах, пластиковых ледянках и санках жители Подмосковья с ветерком катаются со склонов, образовавшихся на выходных после рекордного снегопада. Однако зимние забавы могут повлечь за собой серьёзные последствия, вплоть до летального исхода. Стихийные горки не отвечают требованиям безопасности и часто расположены в опасных местах — возле оживлённых автотрасс, водоёмов с неокрепшим льдом и возле железнодорожных путей.<…> Спасатели рекомендовали взрослым и детям выбирать специально оборудованные горки, чтобы зимний отдых не был испорчен», — отметил заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин.
Кроме этого, сотрудник подчеркнул, что в большинстве случаев под шапками снега скрываются прутья арматуры, куски льда и бытовой мусор. Помимо этого, появляется вероятность на большой скорости въехать в дерево, бетонный столб или же забор.
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«На снегокатах и тюбах, пластиковых ледянках и санках жители Подмосковья с ветерком катаются со склонов, образовавшихся на выходных после рекордного снегопада. Однако зимние забавы могут повлечь за собой серьёзные последствия, вплоть до летального исхода. Стихийные горки не отвечают требованиям безопасности и часто расположены в опасных местах — возле оживлённых автотрасс, водоёмов с неокрепшим льдом и возле железнодорожных путей.<…> Спасатели рекомендовали взрослым и детям выбирать специально оборудованные горки, чтобы зимний отдых не был испорчен», — отметил заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин.
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Мира Полтева