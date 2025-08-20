Чемезов заявил об отсутствии предпосылок для возвращения Renault в Россию
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов подтвердил, что в настоящее время в России нет политических условий для возвращения французского автопроизводителя Renault.
В ходе беседы с РИА Новости Сергей Чемезов отметил, что ни на сегодняшний день, ни в ближайшем будущем не существует предпосылок для возвращения Renault в Россию.
Он подчеркнул, что никаких официальных и предметных разговоров по этому вопросу не ведется, а политическая ситуация пока не позволяет рассматривать такую возможность.
Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что, при рассмотрении возврата активов Renault в Россию, страна будет учитывать поставки техники компании на Украину.
