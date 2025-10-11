Россия ввела санкционные ограничения против Renault
Правительство России включило французский автоконцерн Renault в перечень юридических лиц, на которые распространяются ограничения в области военно-технического сотрудничества. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовых актов.
Такое решение власти приняли в исполнение президентского указа 2022 года «О применении ответных специальных экономических мер». В перечни включены компании, в отношении которых ввели ограничения, а также производители из недружественных государств, связанных с военно-промышленным комплексом.
Теперь федеральным, региональным и муниципальным органам власти, а также российским физическим и юридическим лицам запрещено совершать любые сделки с Renault и его дочерними компаниями, включая внешнеторговые операции. Кроме того, постановление освобождает контрагентов концерна от исполнения финансовых и контрактных обязательств перед французской компанией.
Renault имеет долгую историю деятельности в военной промышленности, начиная с Первой мировой войны. В 2025 году французское министерство вооружённых сил анонсировало планы неназванного концерна по производству боевых беспилотников на территории Украины. Позже радиостанция France Info уточнила, что речь идёт именно о Renault.
