Россия ввела санкционные ограничения против Renault

11 октября 2025, 10:09

Фото: iStock/josefkubes

Правительство России включило французский автоконцерн Renault в перечень юридических лиц, на которые распространяются ограничения в области военно-технического сотрудничества. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовых актов.