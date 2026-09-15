Ученики поделились, что хотят улучшить
Российские ученики чаще всего хотят сделать школы более комфортными: обустроить пространства для отдыха и общения, установить шкафчики для личных вещей и улучшить работу столовых. Такие выводы содержатся в опросе Движения Первых и НИФИ Минфина России, приуроченном к Международному слету «ШкИБ без границ» и началу учебного года.
В беседе с «Газетой.Ru» в НИФИ Минфина России сообщили, что 75% подростков готовы предлагать идеи по изменению школьной среды, если на их реализацию выделят средства. Работать над такими инициативами в команде согласны 82% опрошенных, а поддержку педагогов ожидают 72%.
Самым востребованным направлением стали места для отдыха и общения — их хотели бы видеть 49,2% участников исследования. Еще 44,2% выступили за шкафчики, гардеробы и другие варианты хранения личных вещей. Улучшить условия питания в школах предложил 31% респондентов.
В перечень приоритетов вошли ремонт санитарных комнат — 22,5%, обновление компьютерной техники и интерактивных досок — 22,3%. Еще 21% школьников считают полезным установить зеркала и устройства для чистки обуви.
Подобные предложения можно реализовать через школьное инициативное бюджетирование. Учащиеся готовят проекты, представляют их школьному сообществу, после чего администрация направляет деньги на одобренные инициативы.
Педагоги в целом готовы участвовать в этой работе. Поддержку ученическим проектам выразили 98% учителей. Высоко оценили активность детей 63% респондентов среди преподавателей, а 79% заявили о собственной инициативности в школьной жизни.
По мнению педагогов, участие в таких проектах развивает умение общаться и работать в команде — это отметили 58,6% опрошенных. Навыки планирования назвали 57,2%, инициативность — 52,2%, ответственность — 47,3%. Еще 45,4% считают важным развитие творческого подхода.
При этом механизм школьного инициативного бюджетирования пока знаком далеко не всем сотрудникам образовательных учреждений. Хорошо понимают его принципы лишь 20% учителей, а 41% впервые услышали о такой практике во время опроса.
Исследование охватило почти 12 тысяч человек из 62 регионов России. В нем участвовали около 6 тысяч педагогов и примерно столько же школьников в возрасте от 13 до 18 лет.
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