Ученики поделились, что хотят улучшить

15 сентября 2026, 07:57

Школьники предложили обновить зоны отдыха, шкафчики и столовые

Фото: iStock/Natalia Bodrova

Российские ученики чаще всего хотят сделать школы более комфортными: обустроить пространства для отдыха и общения, установить шкафчики для личных вещей и улучшить работу столовых. Такие выводы содержатся в опросе Движения Первых и НИФИ Минфина России, приуроченном к Международному слету «ШкИБ без границ» и началу учебного года.