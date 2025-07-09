Рэпер 10AGE задолжал ФНС более 120 тысячи рублей
Рэпер 10AGE (Дмитрий Панов) должен Федеральной налоговой службе 123 тысячи рублей. Об этом сообщает «Постньюс».
«Задолженность связана с просроченными кредитными платежами. При этом на рэпере не числится исполнительных производств, а счета Панова продолжают работать», — говорится в статье.
В мае музыкант зарегистрировал новый товарный знак под названием «Народный стиль». Издание отмечает, что такой же псевдоним имеет сослуживец Панова Владислав Сидельников. Молодые люди вместе вернулись из армии в 2024 году и записали совместный трек.
Наиболее известными треками 10AGE стали «Зоопарк», «Нету интереса» и «Пушка».