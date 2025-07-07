Участник группы «Каста» Шым закрыл бизнес в РФ
Участник группы «Каста» Шым (Михаил Епифанов) полностью закрыл свой бизнес в России. Об этом пишет «Постньюс».
июля 2025 года Федеральная налоговая служба ликвидировала ИП Епифанова по заявлению Епифанова.
«Помимо основного направления, деятельность ИП включала еще 55 наименований — большинство из них были связаны с сельскохозяйственной сферой. В частности, рыболовство, разведение животных (от коров до коз), лесоводство и выращивание различных культур», — говорится в статье.
Напомним, Шым является участником ростовского рэп-коллектива «Каста». После начала проведения российской спецоперации на Украине музыкант покинул Россию вместе с другими участниками группы. На сегодняшний день он живет в Португалии.