Рэпер Паша Техник находится в критическом состоянии в Таиланде, объявлен сбор средств на его спасение

Паша Техник (Фото: Instagram*/techniquepashalive)
Состояние рэпера Паши Техника, введенного в искусственную кому в Тайланде, критическое. Об этом пишет Baza.
«С Пашей всё очень плохо», — сообщил знакомый артиста.
Сейчас рэпер находится на аппарате ИВЛ. Его друзья объявили сбор денег для оплаты дорогостоящего лечения. По их словам, требуется еще пять миллионов рублей.
Напомним, 40-летнего Пашу Техника экстренно госпитализировали в Таиланде. Причиной его состояния стало употребление наркотиков. Это уже не первый случай, когда музыкант оказался в коме после употребления запрещенных веществ.
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*Запрещен в РФ
Элина Позднякова