Рэпер Pharaoh должен ФНС более 270 тысяч рублей

21 июля 2025, 11:05

Фото: iStock/blinow61

Рэпер Pharaoh (Глеб Голубин) задолжал Федеральной налоговой службе 271 тысячу рублей, однако его счета остаются незаблокированными. Об этом пишет «Постньюс».





По данным издания, Голубин имеет несколько просроченных платежей по кредитам.



