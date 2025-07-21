Рэпер Pharaoh должен ФНС более 270 тысяч рублей
Рэпер Pharaoh (Глеб Голубин) задолжал Федеральной налоговой службе 271 тысячу рублей, однако его счета остаются незаблокированными. Об этом пишет «Постньюс».
По данным издания, Голубин имеет несколько просроченных платежей по кредитам.
«Несмотря на это, в отношении него пока не заведено исполнительных производств, а банковские счета музыканта продолжают функционировать», — говорится в статье.
Осенью 2025 года СМИ писали, что музыкант не оплатил более 20 штрафов за нарушение правил дорожного движения на сумму порядка 40 тысяч рублей. Однако после того, как это стало известно общественности, Pharaoh быстро погасил все свои долги.