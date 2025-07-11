Налоговая закрыла ресторан певца Сергея Жукова
Налоговая служба закрыла ресторан певца Сергея Жукова. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Выяснилось, что ФНС приняла решение о ликвидации ООО «Папа Жарит Мясо», которое основал солист группы «Руки вверх!». Причиной такой меры стали недостоверные сведения и непредоставление документов отчётности.
Ранее налоговая блокировала счета ресторана артиста из-за долгов в несколько десятков тысяч рублей.
Гриль-кафе «Папа жарит мясо» открылось в Симферополе в 2019 году. Однако после пандемии у заведения начались серьёзные проблемы.
Также налоговая ликвидирует кондитерскую жены артиста Регины Бурд. Причина та же – у ООО «Капкейк Стори» указана неверная информация на сайте ЕГРЮЛ.
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