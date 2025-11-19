Суд вынес приговор главе агрохолдинга «Русское молоко» Бойко-Великому
Главу агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого осудили на 15 лет и шесть месяцев лишения свободы по уголовному делу о преступном сообществе.
Такой приговор вынес Можайский суд, сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области». Осуждены также его подельники.
«По данным следствия, в 2003 году предприниматель создал группу для скупки земель в Рузском районе Подмосковья. Под предлогом развития сельского хозяйства он и его сообщники переоформляли на свои подконтрольные компании земельные паи, принадлежавшие нескольким собственникам. Затем эти участки делили на более мелкие и перепродавали. Всего с 2003 по 2011 годы группировка присвоила 2000 гектаров земли, что нанесло ущерб на 384 миллиона рублей», – говорится в сообщении.
Кроме Бойко-Великого осуждены бывший директор по стратегическому развитию компании, экс-генеральный директор и бывший руководитель юридического управления компании «Вашъ финансовый попечитель». Двоим фигурантам назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы, остальным – по 10 лет.