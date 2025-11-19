Суд вынес приговор главе агрохолдинга «Русское молоко» Бойко-Великому

19 ноября 2025, 18:26

оригинал Фото: t.me/Mos_obl_sud

Главу агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого осудили на 15 лет и шесть месяцев лишения свободы по уголовному делу о преступном сообществе.





Такой приговор вынес Можайский суд, сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области». Осуждены также его подельники.

«По данным следствия, в 2003 году предприниматель создал группу для скупки земель в Рузском районе Подмосковья. Под предлогом развития сельского хозяйства он и его сообщники переоформляли на свои подконтрольные компании земельные паи, принадлежавшие нескольким собственникам. Затем эти участки делили на более мелкие и перепродавали. Всего с 2003 по 2011 годы группировка присвоила 2000 гектаров земли, что нанесло ущерб на 384 миллиона рублей», – говорится в сообщении.