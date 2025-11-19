Кинокомпания Сарика Андреасяна подала иск из-за авторского права на «Домовёнка Кузьку»
Компания Андреасяна требует прекратить охрану товарного знака «Домовёнок Кузька»
Кинокомпания Андреасяна через своё юридическое лицо ООО «К.Б.А» обратилась в суд с иском к производителю шоколада ООО «Новые технологии». Спор касается товарного знака «Домовёнок Кузька». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По данным суда, истец требует досрочно прекратить охрану знака в части товаров — канцелярии и игрушек.
Основанием для иска является неиспользование знака, что, по мнению кинокомпании, освобождает его для дальнейшего применения.
Суд уже принял иск к рассмотрению, привлёк Роспатент третьей стороной и назначил заседание по делу.
