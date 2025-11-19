Достижения.рф

Кинокомпания Сарика Андреасяна подала иск из-за авторского права на «Домовёнка Кузьку»

Компания Андреасяна требует прекратить охрану товарного знака «Домовёнок Кузька»
Сарик Андреасян (Фото: Instagram* / @sarik_andreasyan)

Кинокомпания Андреасяна через своё юридическое лицо ООО «К.Б.А» обратилась в суд с иском к производителю шоколада ООО «Новые технологии». Спор касается товарного знака «Домовёнок Кузька». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



По данным суда, истец требует досрочно прекратить охрану знака в части товаров — канцелярии и игрушек.

Основанием для иска является неиспользование знака, что, по мнению кинокомпании, освобождает его для дальнейшего применения.

Суд уже принял иск к рассмотрению, привлёк Роспатент третьей стороной и назначил заседание по делу.

Софья Метелева

