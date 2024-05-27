Рэпер VACÍO смог сбежать в США через Армению при помощи «третьих лиц»

Фото: iStock/Chalabala
Рэпер VACÍO (Николай Васильев) смог сбежать в США через Армению при помощи «третьих лиц». Он обманул на деньги российский лейбл и теперь собирается отказаться от гражданства РФ. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что Васильев до последнего думал отправиться служить в армию и даже проходил недельный курс по подготовке к службе, однако вскоре осознал, что это «не его». После чего музыкант решил бежать из России.
Васильев воспользовался помощью «третьих лиц» и уехал в Армению, а оттуда — в Штаты. Рэпер заявил, что хочет заниматься только музыкой, по этой причине решил переехать и отказываться от российского паспорта.
Из-за своего отъезда VACÍO должен лейблу Rocket Records денежную сумму. В настоящее время договор с ним расторгнут в одностороннем порядке.
Напомним, в ночь на 21 декабря в модном столичном клубе MUTABOR состоялась скандальная «голая вечеринка». Васильев пришёл на неё в одном носке, прикрывавшем половой орган. Однако на одной из опубликованных фотографий с вечеринки, носок сполз с рэпера, после чего он остался абсолютно голым. Именно за это Vacío и получил административное дело о мелком хулиганстве, после чего получил повестку в армию.
Читайте также:
Рэпер Vacío, обещавший пойти в армию после голой вечеринки, сбежал из России
Рэпер Vacío указал на виновную в скандале, развернувшемся вокруг «голой вечеринки»
Рэпер Vacio согласился пойти в армию после вечеринки Анастасии Ивлеевой
Васильев воспользовался помощью «третьих лиц» и уехал в Армению, а оттуда — в Штаты. Рэпер заявил, что хочет заниматься только музыкой, по этой причине решил переехать и отказываться от российского паспорта.
Из-за своего отъезда VACÍO должен лейблу Rocket Records денежную сумму. В настоящее время договор с ним расторгнут в одностороннем порядке.
Напомним, в ночь на 21 декабря в модном столичном клубе MUTABOR состоялась скандальная «голая вечеринка». Васильев пришёл на неё в одном носке, прикрывавшем половой орган. Однако на одной из опубликованных фотографий с вечеринки, носок сполз с рэпера, после чего он остался абсолютно голым. Именно за это Vacío и получил административное дело о мелком хулиганстве, после чего получил повестку в армию.
Читайте также:
Рэпер Vacío, обещавший пойти в армию после голой вечеринки, сбежал из России
Рэпер Vacío указал на виновную в скандале, развернувшемся вокруг «голой вечеринки»
Рэпер Vacio согласился пойти в армию после вечеринки Анастасии Ивлеевой
Екатерина Коршунова