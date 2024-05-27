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Рэпер VACÍO смог сбежать в США через Армению при помощи «третьих лиц»

SHOT: Рэпер VACÍO смог сбежать в США через Армению при помощи «третьих лиц»
27 мая 2024, 16:48
Фото: iStock/Chalabala

Фото: iStock/Chalabala

Рэпер VACÍO (Николай Васильев) смог сбежать в США через Армению при помощи «третьих лиц». Он обманул на деньги российский лейбл и теперь собирается отказаться от гражданства РФ. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что Васильев до последнего думал отправиться служить в армию и даже проходил недельный курс по подготовке к службе, однако вскоре осознал, что это «не его». После чего музыкант решил бежать из России.

Васильев воспользовался помощью «третьих лиц» и уехал в Армению, а оттуда — в Штаты. Рэпер заявил, что хочет заниматься только музыкой, по этой причине решил переехать и отказываться от российского паспорта.



Из-за своего отъезда VACÍO должен лейблу Rocket Records денежную сумму. В настоящее время договор с ним расторгнут в одностороннем порядке.

Напомним, в ночь на 21 декабря в модном столичном клубе MUTABOR состоялась скандальная «голая вечеринка». Васильев пришёл на неё в одном носке, прикрывавшем половой орган. Однако на одной из опубликованных фотографий с вечеринки, носок сполз с рэпера, после чего он остался абсолютно голым. Именно за это Vacío и получил административное дело о мелком хулиганстве, после чего получил повестку в армию.

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Путин пообещал обеспечить достойные условия труда гражданам Узбекистана
27 мая 2024, 16:59

Фото: сайт Кремля

Президент Владимир Путин пообещал продолжить создавать благоприятные условия для трудовых мигрантов из Узбекистана.
Об этом он заявил, подводя итоги визита в Ташкент, сообщает ТАСС.

«Мы делаем и будем делать все возможное, чтобы граждане Узбекистана, работающие в России, имели достойные условия труда и социальной защиты. Наше сотрудничество с узбекскими властями по всем вопросам миграции будет продолжаться», — заявил Путин.
Он также подчеркнул, что в России высоко ценят вклад узбекистанских специалистов в экономику страны. Путин отметил, что трудовая миграция приносит пользу и Узбекистану, поскольку денежные переводы мигрантов играют значимую роль в бюджете республики.

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#путин
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Гендиректор «РТ-Инвест» Шипелов рассказал об особенностях энергетической утилизации
27 мая 2024, 16:56

Фото: istockphoto / hroe

Гендиректор «РТ-Инвест» Шипелов рассказал об особенностях проекта энергетической утилизации в Московской области.
В ходе визита Московской области представители властей Узбекистана ознакомились в работой будущего первого российского завода по энергетической утилизации отходов. Это один из четырех заводов компании АО «РТ-Инвест».

«Начнем с того, что эти заводы вносят существенный вклад в построение «циклической экономики». Мы прекрасно знаем, что отходы можно утилизировать двумя способами: материальная утилизация, которая является приоритетной и переработка остаточных отходов в электроэнергию. Именно заводы по энергетической утилизации посетила узбекская делегация. На этих предприятиях мы остаточные отходы будем перерабатывать в электроэнергию», — объяснил Андрей Шипелов в беседе с «Радио 1».

Сначала в Московской области была полностью создана инфраструктура по материальной утилизации и только после неё остаточные отходы идут на энергоутилизацию.

Основная миссия данных предприятий — это предотвратить полигонные захоронение остаточных отходов. До конца текущего года в Подмосковье появятся два новых проекта по энергетической утилизации и два будут построены в следующем году.

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Мурашов перечислил главные задачи на посту главы Минчистоты
27 мая 2024, 16:33

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Зампред правительства Подмосковья Владислав Мурашов назначен главой Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Он рассказал о главных задачах на новом посту.
«Подмосковье – наш дом. Задача – содержать его в чистоте и порядке. Работаем над оптимизацией всех процессов, начиная с уборки контейнерных площадок и контроля выполнения жилищно-коммунальных задач управляющими компаниями со стороны инспекторского состава, заканчивая блоком обращения с твёрдыми бытовыми отходами. Работы много. Одна из ключевых задач – подготовка многоквартирных домов к осенне-зимнему период», — отметил Мурашов.
Отмечается, что ключевые задачи министерства – вопросы, связанные с чистотой, содержанием общественных и придомовых территорий, многоквартирных домов, а также уборка мусора.

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#подмосковье
#московская область
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Синоптик Ильин спрогнозировал дождливое начало июня
27 мая 2024, 16:00

Фото: iStock/4u4me

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в начале первого месяца лета не исключены дожди в Москве.
При этом температура может достигнуть 1 июня 24-29°C.

«Но в этот же день не исключено развитие кучево-дождевых облаков, а это означает, что местами в столичном регионе пройдут небольшие кратковременные дожди», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» Ильин.

А до конца этого месяца, по словам эксперта, москвичей ожидает 30-градусная жара.

«Если сегодня в Москве воздух прогреется до 23-25°С градусов, что уже выше климатической нормы на 1-2 °С , то в продолжение недели температура воздуха будет повышаться и максимальное значение ожидается в пределах 25-30°С. Завтра в Москве в среднем около 27°С, в среду около 28°С, а в четверг и пятницу воздух будет прогреваться до 30°С», — прокомментировал в беседе с RT Ильин.

Ранее спасатели «Мособлпожспас» призвали жителей региона сохранять бдительность при отдыхе у воды.

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#развитие
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Две подмосковные школы готовы принять одарённых детей из Узбекистана
27 мая 2024, 15:48

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Две школы в Подмосковье готовы принять на обучение учеников из Узбекистана. Об этом рассказал в Ташкенте губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«Что касается гуманитарных направлений, направлений, то две наших школы – Физтех-лицей и гимназия им. Примакова – имеют всю инфраструктуру для того, чтобы принимать не только учеников из разных регионов, но и из-за рубежа. Такая первая практика у нас уже реализована с Белоруссией. Дети, учителя и директора школ пока приезжают знакомиться с нашей системой образования, с лучшими практиками. Наши двери открыты для одарённых детей и из Узбекистана, и из Белоруссии, которые также могут получать образование», – отметил губернатор.
Подобная практика существует и на уровне высшего образования, продолжил Воробьёв.
«В Узбекистане открыто 14 филиалов ведущих вузов России. Они пользуются популярностью и достойно конкурируют, в том числе с зарубежными – ведь здесь работают и другие школы, в том, китайские и корейские. Но наши высшие школы пользуются популярностью. Поэтому во всех этих направлениях мы будем работать», – заключил глава региона.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин начал двухдневный государственный визит в Узбекистан. В Ташкенте состоится заседание Совета регионов двух стран. В составе российской делегации – представители Подмосковья. Московская область и Узбекистан на протяжении многих лет реализуют совместные проекты в сферах экономики, торговли, науки, технологий и других областях.

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#физтех
#гимназия
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Педагоги из Пушкино стали финалистами конкурса «За нравственный подвиг учителя»
27 мая 2024, 15:44

Фото: istockphoto / Drazen Zigic

Педагоги из Пушкинского стали финалистами регионального этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Региональный этап Всероссийского конкурса проводился с января по апрель 2024 года.

«Финалистами регионального этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя» стали Мария Яновна Макусинская, учитель истории и обществознания МБОУ «Образовательный комплекс № 3», Марина Михайловна Корольчак — учитель истории и обществознания МБОУ г. Ивантеевка «Образовательный центр № 8», Людмила Вячеславовна Зайцева — учитель начальных классов МБОУ г. Красноармейск «Центр образования № 2», Надежда Геннадьевна Кретова и Галина Михайловна Сторублева — учителя начальных классов МБОУ «Центр образования № 2» в Красноармейске», — подчеркнули в пресс-службе.

Конкурс ​проводился для специалистов в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет.

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#учителя
#подвиг
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Власти снова обсуждают повышение ввозных пошлин на вино
В ФТС оценили влияние возможного резкого повышения пошлин на вино из стран НАТО
27 мая 2024, 15:37

Фото: iStock/Giovanni Magdalinos

Начальник Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС РФ Максим Чмора заявил, что решение по введению ввозной пошлины для вин из стран НАТО в 200 % пока не принято. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, в случае утверждения пошлина будет носить запретительный характер.

«Такой размер пошлины — он относится к категории запретительных. Экономический эффект при ее уплате и при последующей реализации продукции возможен только в очень маржинальной продукции», — сказал он.

Чмора отметил, что не смог бы отнести вино к такой категории.

Ранее сообщалось, что в России грядет повышение налогов. Предстоящие изменения будут нацелены на наиболее обеспеченные слои населения. В прошлом году среднедушевые доходы выше 100 000 рублей в месяц были зафиксированы у 11,2 процента россиян. Именно они ощутят на себе повышение налоговых ставок. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#доходы
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На выходных фестиваль «Город танцует в парках» посетили 15 тысяч человек
27 мая 2024, 15:29

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Порядка 15 тысяч человек посетили концерты фестиваля «Город танцует в парках» в эти выходные. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
За два дня на мероприятиях фестиваля побывали около 15 тысяч человек, а в конкурсной программе приняли участие 892 человека.

«На выходных финалистами стали школа интеллектуального танца Palette из Пушкино, танцевальный коллектив L.I.D. Fam из Королёва, танцевальный коллектив «Команда «Арт-М» из Раменского , театр танца «Те самые» из Каширы, образцовый коллектив хореографическая студия «Надежда» из Зарайска, танцевальный коллектив Voltage из Луховиц, образцовая детская хореографическая студия «Сильфида» и студия современного и уличного танца Marvel из Серпухова» — отметили в министерстве.

Больше всего зрителей было парках городских округов Зарайск, Королёв, Раменское и Кашира.

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В Подмосковье отремонтируют порядка 50 км дорог к детским лагерям
27 мая 2024, 15:13

Фото: пресс-служба транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Больше 50 км покрытия отремонтируют на дорогах к детским лагерям Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ремонтные работы будут проведены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Проезд к 15 детским лагерям Подмосковья станет комфортнее благодаря ремонту 13 участков региональных дорог. Работы проведут в девяти округах, на всех участках помимо ремонта покрытия, укрепят обочины и нанесут разметку», – поделился заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Дорожное покрытие обновят в Поведники ул. Санаторной, которая ведёт сразу к трём лагерям. В Богородском округе отремонтируют участок Бисеровского шоссе, которое ведет к лагерю «Купавна».В Одинцовском округе комфортный проезд будет сделан к лагерю «Радуга» в д. Пронское и пансионату «Университетский» в д. Волково.

Полный перечень дорог, которые будут отремонтированы, можно найти на официальном сайте Минтранса Подмосковья.

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