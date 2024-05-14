Рэпер Vacío, обещавший пойти в армию после голой вечеринки, сбежал из России

Фото: iStock/inewsistock
Рэпер Vacío (Николай Васильев) не явился в военкомат, оказалось, что он спешно покинул Россию и улетел в США. Об этом сообщает Shot со ссылкой на источник в окружении артиста.
Согласно сообщению, молодой человек улетел из России в США. По словам его знакомого, VACÍO расстроился из-за маленьких просмотров его последнего клипа и решил, что в России его не любят, и он не может ответить родине тем же.
Издание уточняет, что рэпер опубликовал свой последний клип на трек «Дорама» две недели назад. За это время он набрал всего 22 тысячи просмотров.
Напомним, в ночь на 21 декабря в модном столичном клубе MUTABOR состоялась скандальная «голая вечеринка». Попов пришёл на неё в одном носке, прикрывавшем половой орган. Однако на одной из опубликованных фотографий с вечеринки, носок сполз с рэпера, после чего он остался абсолютно голым. Именно за это Vacío и получил административное дело о мелком хулиганстве, после чего получил повестку в армию.
Военный комиссариат в родном городе рэпера Екатеринбурге признал Васильева негодным для военной службы. Однако столичный военкомат посчитал, что Vacío всё же может пойти в российскую армию. Туда он должен был отправиться во время весеннего призыва текущего года.
Читайте также:
Mash: Рэпер Vacío будет служить в оркестровом подразделении
Освободившийся из-под ареста рэпер Vacío встал на воинский учёт
Рэпер Vacío указал на виновную в скандале, развернувшемся вокруг «голой вечеринки»
Издание уточняет, что рэпер опубликовал свой последний клип на трек «Дорама» две недели назад. За это время он набрал всего 22 тысячи просмотров.
Напомним, в ночь на 21 декабря в модном столичном клубе MUTABOR состоялась скандальная «голая вечеринка». Попов пришёл на неё в одном носке, прикрывавшем половой орган. Однако на одной из опубликованных фотографий с вечеринки, носок сполз с рэпера, после чего он остался абсолютно голым. Именно за это Vacío и получил административное дело о мелком хулиганстве, после чего получил повестку в армию.
Военный комиссариат в родном городе рэпера Екатеринбурге признал Васильева негодным для военной службы. Однако столичный военкомат посчитал, что Vacío всё же может пойти в российскую армию. Туда он должен был отправиться во время весеннего призыва текущего года.
Читайте также:
Mash: Рэпер Vacío будет служить в оркестровом подразделении
Освободившийся из-под ареста рэпер Vacío встал на воинский учёт
Рэпер Vacío указал на виновную в скандале, развернувшемся вокруг «голой вечеринки»
Элина Позднякова