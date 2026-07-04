Рэпера Птаху обвинили в пропаганде наркотиков

04 июля 2026, 00:31

Давид Нуриев (Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

В Никулинский суд Москвы поступил протокол в отношении рэп‑исполнителя Давида Нуриева (творческие псевдонимы — Птаха, Зануда). Артиста могут привлечь к административной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.