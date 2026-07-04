Рэпера Птаху обвинили в пропаганде наркотиков
В Никулинский суд Москвы поступил протокол в отношении рэп‑исполнителя Давида Нуриева (творческие псевдонимы — Птаха, Зануда). Артиста могут привлечь к административной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.
Согласно материалам дела, которые есть в распоряжении ТАСС, протокол составлен по части 3 статьи 6.13 КоАП РФ — она предусматривает ответственность за пропаганду наркотических и психотропных веществ, а также их аналогов в сети. Судебное заседание по делу Нуриева назначили на 16 июля. В случае признания вины рэперу может грозить штраф либо приостановление деятельности.
Давид Нуриев — рэпер и киноактёр, известен как участник группы «Три кита», ранее входил в состав коллективов «Отверженные» и Centr. Артист не раз высказывался в СМИ на общественно‑политические темы, в том числе комментировал ситуацию вокруг СВО.
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