В России трое охранников пытали заключенных и поплатились свободой
Копейский городской суд признал виновными трех бывших сотрудников исправительной колонии №15 в Челябинской области в применении пыток к заключенным. Об этом сообщается на сайте инстанции.
Фигурантам назначили наказание в виде лишения свободы на срок от шести до восьми лет в колонии строгого режима. Всех троих также лишили права занимать должности в правоохранительных органах. Дело рассматривалось на закрытом заседании, подсудимые не признали свою вину.
Сотрудники ФСБ и СК посетили ИК №15 в июле 2023 года после того, как им сообщили о пытках заключенных. Действия бывших сотрудников ФСИН квалифицировали по части четвертой статьи 286 УК как превышение должностных полномочий.
Потерпевшие подали гражданские иски о компенсации морального вреда и возмещении судебных расходов. Их передали для дальнейшего рассмотрения.
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