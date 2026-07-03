В России трое охранников пытали заключенных и поплатились свободой

03 июля 2026, 19:42

Суммарно 20 лет получили трое сотрудников челябинского ФСИН за пытки заключенных

Фото: iStock/OlFedv

Копейский городской суд признал виновными трех бывших сотрудников исправительной колонии №15 в Челябинской области в применении пыток к заключенным. Об этом сообщается на сайте инстанции.