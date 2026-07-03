«Глубокое повреждение хряща»: Виктория Боня может остаться без носа

03 июля 2026, 22:39

Блогер Боня может подхватить столбняк из-за прокола носа

Виктория Боня (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Врач-дерматолог Юлия Галлямова прокомментировала ситуацию, в которой блогер Виктория Боня сделала пирсинг носа в домашних условиях с помощью пистолета, а процедуру провела ее несовершеннолетняя дочь. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что область прокола не обрабатывалась антисептиком.





Специалист в беседе с порталом «Абзац» предупредила о высоких рисках при подобных манипуляциях. Особую опасность, по ее словам, представляет занесение анаэробной инфекции, способной развиваться в закрытых ранах без доступа кислорода.





«На видео Виктории Бони мы как раз видим глубокое повреждение хряща без надлежащей антисептики. Самое легкое последствие — воспаление, которое можно вылечить местно или антибиотиками», — сказала Галлямова.