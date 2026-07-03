«Глубокое повреждение хряща»: Виктория Боня может остаться без носа
Блогер Боня может подхватить столбняк из-за прокола носа
Врач-дерматолог Юлия Галлямова прокомментировала ситуацию, в которой блогер Виктория Боня сделала пирсинг носа в домашних условиях с помощью пистолета, а процедуру провела ее несовершеннолетняя дочь. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что область прокола не обрабатывалась антисептиком.
Специалист в беседе с порталом «Абзац» предупредила о высоких рисках при подобных манипуляциях. Особую опасность, по ее словам, представляет занесение анаэробной инфекции, способной развиваться в закрытых ранах без доступа кислорода.
«На видео Виктории Бони мы как раз видим глубокое повреждение хряща без надлежащей антисептики. Самое легкое последствие — воспаление, которое можно вылечить местно или антибиотиками», — сказала Галлямова.
Спикер подчеркнула, что современная медицина старается минимизировать любые инвазивные вмешательства, а при их проведении обязательна тщательная дезинфекция как инструментов, так и кожи. Даже при небольшом проколе риск осложнений сохраняется. Дерматолог выразила надежду, что у блогера не возникнет серьезных проблем со здоровьем, однако напомнила: любое нарушение целостности тканей уже считается фактором риска с точки зрения доказательной медицины.