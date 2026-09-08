Репетитор Адеев призвал не доверять нейросетям подготовку к ОГЭ целиком
Репетитор по физике онлайн-школы «100балльный репетитор» Азат Адеев посоветовал школьникам использовать нейросети лишь как дополнительный инструмент при подготовке к ОГЭ. По его мнению, ИИ помогает разбирать базовые темы, однако не учитывает важные экзаменационные требования.
Адеев в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что современные сервисы уверенно решают стандартные задания первой части. Они подбирают нужные формулы, разбирают условия с иллюстрациями и подробно показывают ход рассуждений. Ученик может просить объяснить тему столько раз, сколько потребуется.
При работе со сложными задачами ошибки встречаются заметно чаще, предупредил педагог. Нейросеть не ориентируется в правилах оформления развернутых ответов и нередко игнорирует установленные на экзамене значения физических величин.
В качестве примера Адеев привел ускорение свободного падения. Алгоритмы обычно используют значение 9,81 м/с², хотя на ОГЭ следует брать 10 м/с². Из-за такой подстановки выпускник рискует потерять балл.
По словам преподавателя, ИИ испытывает трудности и при распределении упражнений из банка ФИПИ по номерам и уровню сложности. Кроме того, текстовый помощник не заменит эксперименты и наглядные демонстрации физических законов. Эксперт рекомендовал проверять ответы нейросетей по официальным материалам.
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