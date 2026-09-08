Репетитор Адеев призвал не доверять нейросетям подготовку к ОГЭ целиком

08 сентября 2026, 08:42

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Репетитор по физике онлайн-школы «100балльный репетитор» Азат Адеев посоветовал школьникам использовать нейросети лишь как дополнительный инструмент при подготовке к ОГЭ. По его мнению, ИИ помогает разбирать базовые темы, однако не учитывает важные экзаменационные требования.