В столичном районе Свиблово новостройки в августе подорожали на 25%

07 сентября 2026, 20:13

Фото: iStock/goncharovaia

Район Свиблово оказался первым в Москве по темпам роста цен на квартиры в новостройках по итогам августа текущего года. Такие данные предоставили аналитики платформы bnMAP.pro.





По данным «РБК Недвижимости», в последнем летнем месяце средняя цена одного кв. м в Свиблове выросла на 23,6%, до 711,8 тыс. руб. Такое подорожание объясняется обновлением экспозиции и появлением в продаже проекта бизнес-класса с более дорогой стоимостью «квадрата».





«Второе место занял Академический район, где первичное жилье подорожало на 14,6%, до 768,7 тыс. руб. за кв. м. На третьей позиции — район Беговой, где средняя цена одного кв. м новостроек увеличилась на 13,5%, до 1,1 млн руб.», — говорится в материале издания.