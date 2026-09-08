Эксперт оценила возможность побега пропавшей семьи Усольцевых на вертолёте
Авиадиспетчер Комиссарова назвала невозможной версию с побегом Усольцевых на вертолёте
В соцсетях появилась версия о том, что семья пропавших в тайге Красноярского края Усольцевых могла сбежать на вертолёте. Заслуженный авиадиспетчер первого класса Ольга Комиссарова оценила вероятность такого развития событий в беседе с РИА Новости.
Напомним, что Усольцевы (Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь) ушли в поход к горе Буратинка 28 сентября 2025 года и не вернулись. Поиски семьи возобновлялись несколько раз, последний крупный этап прошёл в июне 2026 года. Единственной находкой стал их автомобиль, оставленный около посёлка Кутурчин.
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Сейчас следствие склоняется к версии несчастного случая, но не исключает и криминальный след. При этом в Интернете появилась гипотеза о том, что семья тайно улетела с территории. Комиссарова пояснила, что вероятность такого крайне мала.
В районе, где исчезли Усольцевы, вертолёты появляются редко, поэтому любой взлёт или пролёт не остался бы незамеченным местными жителями. Кроме того, каждый вылет требует официальной заявки в Федеральную аэронавигационную службу. Именно поэтому идею побега Усольцевых на вертолёте Комиссарова считает абсолютно нереалистичной.
«Я думаю, ни один пилот не будет лишаться лицензии за нарушение воздушного пространства, вылетев без заявки», — пояснила она.