Эксперт оценила возможность побега пропавшей семьи Усольцевых на вертолёте

08 сентября 2026, 01:27

Авиадиспетчер Комиссарова назвала невозможной версию с побегом Усольцевых на вертолёте

Фото: iStock/bortnikau

В соцсетях появилась версия о том, что семья пропавших в тайге Красноярского края Усольцевых могла сбежать на вертолёте. Заслуженный авиадиспетчер первого класса Ольга Комиссарова оценила вероятность такого развития событий в беседе с РИА Новости.





Напомним, что Усольцевы (Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь) ушли в поход к горе Буратинка 28 сентября 2025 года и не вернулись. Поиски семьи возобновлялись несколько раз, последний крупный этап прошёл в июне 2026 года. Единственной находкой стал их автомобиль, оставленный около посёлка Кутурчин.





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«Я думаю, ни один пилот не будет лишаться лицензии за нарушение воздушного пространства, вылетев без заявки», — пояснила она.