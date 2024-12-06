Репетиторство в России планируют заменить бесплатными услугами

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что будущая стратегия развития образования РФ на период до 2036 года включает в себя вопрос репетиторства — его планируют заменить бесплатными услугами. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, родители вынуждены тратить деньги на платные услуги репетиторов, которые зачастую являются учителями либо уходят из учителей и становятся репетиторами и самозанятыми. Вице-премьер отметил, что замена репетиторства бесплатными услугами повысит качество образования учащихся.
Чернышенко заключил, что данный вопрос будет отражен в стратегии развития образования в стране.
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