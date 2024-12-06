Репетиторство в России планируют заменить бесплатными услугами

«В моем родном городе проходила акция университета, находящегося в Дубне, и нам рассказывали, что молодые ученые могут в дальнейшем обзавестись жильем. Переехав в Дубну, здесь же я устроилась на работу. Объекты наших исследований клетки человека. Потенциально это может стать огромным вкладом в развитие медицины, вдобавок изучение влияний космических излучений на человека способствует освоению вселенной», — рассказала девушка.