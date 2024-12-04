Россия оправится от «травмы ЕГЭ» только через 20 лет — Зюганов

Геннадий Зюганов (Фото: kremlin.ru)
Введение в России болонской системы образования — это худшее, что можно было придумать. Единый госэкзамен нанёс стране травму, от которой она оправится не ранее, чем через 20 лет.
Такое мнение высказал лидер КПРФ, депутат Государственной думы Геннадий Зюганов. Его слова приводит телеграм-канал URA.RU. Глава фракции коммунистов считает, что невысокое качество образования мешает стране стать великой державой.
Политик и законодатель добавил, что после навязывания «болонки» (болонской системы образования - прим. ред.) образование в России попало в колею, ведущую в тупик, из которой никак не удаётся «выскочить».
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«Завод вы можете взорвать и за два года отстроить. А если вы взорвете образование, вы взорвете целое поколение», — заявил Зюганов.
Политик и законодатель добавил, что после навязывания «болонки» (болонской системы образования - прим. ред.) образование в России попало в колею, ведущую в тупик, из которой никак не удаётся «выскочить».
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Александр Бойцов