«Репрессии как в 1937 году»: Мизулина возмутилась доносом на себя от депутата Госдумы Даванкова

Екатерина Мизулина (фото: Telegram @ekaterina_mizulina)
Екатерина Мизулина сравнила доносы в адрес своей персоны со стороны вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова с репрессиями 1937 года. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Напомним, что ранее парламентарий раскритиковал работу главы Лиги безопасного интернета из-за многочисленных проверок блогеров и музыкантов, а также призвал публично отчитаться о том, куда были потрачены выделенные из госбюджета 200 миллионов рублей, и за якобы вымогательство по делу рэпера Паши Техника.
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«Прикрываясь высокими словами о демократии, отдельные депутаты используют свои служебные полномочия для осуществления репрессий, как в 1937 году. Только источником информации служат уже не доносы соседки, а ложная инфо из интернета», – написала общественница в ответ на заявления Даванкова.После она добавила, что подобные действия могут дискредитировать всех депутатов в глазах общества.
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Анастасия Чинкова