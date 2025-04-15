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«Репрессии как в 1937 году»: Мизулина возмутилась доносом на себя от депутата Госдумы Даванкова

Екатерина Мизулина сравнила донос на себя с репрессиями 1937 года
Екатерина Мизулина (фото: Telegram @ekaterina_mizulina)

Екатерина Мизулина (фото: Telegram @ekaterina_mizulina)

Екатерина Мизулина сравнила доносы в адрес своей персоны со стороны вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова с репрессиями 1937 года. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Напомним, что ранее парламентарий раскритиковал работу главы Лиги безопасного интернета из-за многочисленных проверок блогеров и музыкантов, а также призвал публично отчитаться о том, куда были потрачены выделенные из госбюджета 200 миллионов рублей, и за якобы вымогательство по делу рэпера Паши Техника.

«Прикрываясь высокими словами о демократии, отдельные депутаты используют свои служебные полномочия для осуществления репрессий, как в 1937 году. Только источником информации служат уже не доносы соседки, а ложная инфо из интернета», – написала общественница в ответ на заявления Даванкова.
После она добавила, что подобные действия могут дискредитировать всех депутатов в глазах общества.

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Диетолог раскрыл неожиданный источник смертельной дозы соли, которую россияне получают ежедневно
Диетолог Бобровский: смертельную дозу соли люди получают из полуфабрикатов
15 апреля 2025, 15:21

Фото: Istock/igoriss

Специалисты утверждают, что избыток соли может привести к ухудшению здоровья, повышению давления, плохой работе почек и сердца. Но при этом соль необходима организму. Как быть?
Кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что в соли самое опасное — наличие натрия, который является вредным компонентом и вызывает неблагоприятные последствия.

«Обычная белая соль — это натрий и хлор, а в диетической соли (гималайская розовая, йодированная, каменная, поваренная) натрий в составе заменяется на калий — в этом разница», — сказал эксперт.

По его словам, рекомендации по употреблению соли постоянно обновляются, потому что с каждым годом всё больше и больше доказательств, что соль повинна во многих болезнях цивилизации.

«Нормы употребления соли регулярно уменьшаются. В разных странах они разные, а вообще от 5 до 2 граммов соли в сутки, не более. Но важно понимать, что значительную часть соли мы получаем не из солонки, а из полуфабрикатов. Мы ее там даже не чувствуем, а она есть. Поэтому будьте осторожны», — предупредил Бобровский.

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#кулинария
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Выплаты ветеранам к 80-летию Победы: кому положены праздничные отчисления и как их получить
15 апреля 2025, 13:28

Фото: iStock/ Ekaterina Dorozhkina

С 3 апреля 2025 года в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина ветераны Московского региона получили единовременную выплату в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ее назначили более 40 тысячам жителям Москвы и Подмосковья. Самому молодому получателю выплаты в этом году исполнилось 76 лет, самому старшему — 111 лет. Кому положена праздничная выплата и как ее получить — в материале «Радио 1».

Кому положена выплата к 80-летию Победы

В этом году размер единовременной выплаты, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, составляет 80 тысяч рублей.

Категории граждан, которым назначена выплата:
  • участники и инвалиды Великой Отечественной войны и их вдовы;
  • граждане, награждённые знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя» и «Житель осаждённого Сталинграда»;
  • бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

Для тружеников тыла и совершеннолетних узников фашизма размер выплаты составляет 55 тысяч рублей.

Фото: iStock/ Olga Chetvergova

Праздничные выплаты прошлых лет

Стоит напомнить, что Отделение Социального фонда и ранее производило единовременные выплаты ветеранам к юбилейным датам — к 70-летию Победы в 2015 году и к 75-летию Победы в 2020 году.

Кроме того, по указу Президента с 2019 года к 9 мая ежегодно осуществляется выплата в размере 10 тысяч рублей. Ежегодные выплаты предоставляются лишь участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

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Как получить единовременную выплату к 80-летию Победы в 2025 году

Ветеранам или их близким не нужно обращаться в Отделение СФР по Москве и Московской области с заявлением для получения средств, поскольку выплаты ко Дню Победы назначены автоматически по имеющимся данным.

Праздничные выплаты поступили одновременно с пенсией через банки — с 3 — 10 апреля 2025 года, либо через «Почту России» в соответствии с графиком доставки, в зависимости от выбранного способа получения.

Если ветеран получает пенсию одновременно по линии силового ведомства и Социального фонда, то выплаты ко Дню Победы производятся через Отделение СФР по Москве и Московской области.

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Сельская ипотека 2025 в России: что такое, как получить, условия и что изменилось
15 апреля 2025, 13:06

Фото: Istock/Darya Komarova

Сельская ипотека — программа, которая предлагает финансовую поддержку для покупки или строительства жилья в сельских районах. Как ее получить, что поменялось и каковы условия, расскажет «Радио 1».

Что такое сельская ипотека

Это специальная программа для поддержки тех. кто собирается покупать жилье или строить в сельских регионах. Предполагается возможность сельским жителям и работникам сельского хозяйства получить доступное жилищное кредитование со специальными условиями. Она разработана для стимулирования улучшения придомовых территорий, поддержания экономики и благосостояния сельских жителей.

Какие населенные пункты попадают под программу

Ипотека выдается под строительство или приобретение жилья в рабочих посёлках, ПГТ, сельских поселениях и небольших городах численностью до 30 тыс. человек, а также в так называемых опорных населённых пунктах и на приграничных территориях РФ. Проверить населенные пункты, которые подходят для ипотеки можно на сайтах банков.

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Что можно купить на сельскую ипотеку

  • земельный участок под строительство дома;
  • дом на этапе строительства;
  • построенный дом;
  • квартиру в многоквартирном доме не выше пяти этажей в опорном населенном пункте, если строительство таких домов разрешено на этой территории.

Как получить сельскую ипотеку

Россияне могут взять ипотеку независимо от того, где они зарегистрированы временно или постоянно. Однако в дальнейшем заемщики обязаны прописаться в ипотечном жилье в течение шести месяцев с момента оформления права собственности. Требуется постоянная регистрация в приобретенном объекте, которую надо подтверждать не чаще чем один раз в три месяца. Чтобы получить кредит на льготных условиях, заемщику должен исполнится минимальный возраст на момент оформления — 21, а максимальный на момент полного погашения – 65-75 лет.

Как оформить сельскую ипотеку?
1. Соберите документы.
2. Выберите банк, который участвует в программе.
3. Подайте заявку.
4. Дождитесь одобрения.
5. Найдите жильё, подходящее по условиям.
6. Подпишите все нужные договоры и внесите первый взнос.
7. Зарегистрируйте право собственности.

Преимущества и недостатки

1. Очень низкая процентная ставка
Главный плюс — это ставка от 0,1% до 3% годовых. По сравнению с обычной ипотекой, где проценты в несколько раз выше, это позволяет сэкономить большую сумму за всё время выплаты кредита.

2. Доступная сумма кредита
Можно получить до 6 миллионов рублей, а если оформлять ипотеку вместе с супругом(ой) — до 12 миллионов. Этого достаточно, чтобы купить дом с участком или построить жильё в сельской местности.

3. Небольшой первоначальный взнос
Для участия в программе не нужен большой стартовый капитал — достаточно внести от 10% от стоимости жилья.

4. Гибкие сроки погашения
Срок кредита можно выбрать от 5 до 25 лет. Это позволяет настроить выплаты под свои финансовые возможности.

5. Подходит для разных целей
Сельскую ипотеку можно использовать не только для покупки готового дома, но и для строительства с нуля, а также для покупки квартиры в малоэтажном доме в небольшом городе.

6. Улучшение условий жизни
Программа даёт возможность переехать за город, ближе к природе, где тише, чище воздух и меньше суеты, — особенно это актуально для семей с детьми или тех, кто работает удалённо.

7. Поддержка от государства
Сельская ипотека — это часть государственной программы развития сельских территорий. Она даёт реальный шанс обзавестись собственным жильём на выгодных условиях. Участвовать в программе можно только один раз.

Фото: iStock/Evkaz

Недостатки сельской ипотеки

1. Ограниченный выбор недвижимости
Подходящие дома или участки есть не в каждом селе. Часто приходится тратить много времени на поиски подходящего жилья, которое соответствует требованиям программы и банка.

2. Жёсткие территориальные условия
Сельскую ипотеку можно оформить только на жильё в сельской местности или малом городе (с населением до 30 тысяч человек). При этом конкретный населённый пункт должен быть в списке одобренных территорий, а таких — не всегда много рядом с крупными городами.

3. Не все банки участвуют в программе
Оформить такую ипотеку можно не в любом банке. Количество кредитных организаций, работающих с программой, ограничено, и условия у них могут отличаться.

4. Бюрократия и длительное оформление
Процесс оформления может быть сложным: сбор документов, подтверждение соответствия жилья, проверка участков и застройщиков — всё это требует времени и терпения.

5. Требования к заёмщику
Чтобы получить одобрение, нужно иметь стабильный доход, официальное трудоустройство и положительную кредитную историю. Это ограничивает круг потенциальных участников программы.

6. Дополнительные расходы
Несмотря на низкую ставку, заёмщику всё равно придётся потратиться на страхование, оценку недвижимости, госпошлины, ремонт и обустройство. Эти расходы не всегда покрываются ипотекой.

7. Мало инфраструктуры
Жизнь в селе может оказаться не такой комфортной: не всегда есть рядом больницы, школы, детсады, магазины или стабильный интернет. Это особенно важно учитывать семьям с детьми и тем, кто работает онлайн.

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В каком случае могут отказать в выдаче ипотеке

1. Плохая кредитная история
Если у заёмщика были просрочки по кредитам, долги или судебные иски — банк может отказать, даже при стабильной работе и доходе.

2. Недостаточный доход
Если заработок не позволяет покрыть ежемесячный платёж с учётом всех расходов, банк может посчитать кредит слишком рискованным и не одобрить заявку.

3. Отсутствие официального трудоустройства
Большинство банков требуют справку о доходах и подтверждение занятости. Если человек работает неофициально, шансы на одобрение сильно снижаются.

4. Несоответствие недвижимости условиям программы
Жильё должно находиться в сельской местности или небольшом городе и соответствовать техническим требованиям. Если объект не подходит — ипотеку не дадут.

5. Нарушение условий по возрасту
Обычно ипотеку выдают людям от 21 года, а к моменту окончания кредита заёмщику должно быть не больше 75 лет. Если возраст выходит за эти рамки — будет отказ.

6. Проблемы с документами
Ошибки в документах, неполный пакет бумаг или недостоверные сведения — всё это может стать поводом для отказа.

7. Уже есть сельская ипотека
Программа доступна только один раз. Если заёмщик уже получал сельскую ипотеку раньше, повторно участвовать нельзя.

8. Объект на вторичном рынке в плохом состоянии
Если дом признан аварийным, без коммуникаций или не оформлен должным образом, банк может не согласовать покупку такого жилья.

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#программа
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«Это правда»: представительница Никулина прокомментировала новости о его плохом самочувствии
Представительница Никулина подтвердила сообщения о его плохом самочувствии
15 апреля 2025, 12:54

Максим Никулин (Фото: РИА Новости/ Артур Лебедев)

Представительница художественного руководителя Цирка Никулина на Цветного бульваре Максима Никулина подтвердила ТАСС, что самочувствие телеведущего ухудшилось из-за сильного отравления.
«Это правда», — кратко ответила представительница художественного руководителя Цирка Никулина на вопрос о здоровье телеведущего.

Собеседница агентства не захотела делиться деталями состояния 68-летнего сына актера Юрия Никулина.

Напомним, что Максим Никулин экстренно обратился к медикам за помощью. У него вдруг начались резкие и сильные боли в животе.

По данным Телеграм-канала SHOT, телеведущий почувствовал себя плохо нынешней ночью. Кроме болей в животе, у него стало развиваться сильное обезвоживание организма. Никулин вызвал к себе домой скорую помощь. После купирования болевого синдрома ему назначили дополнительное лечение и полное обследование.

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Диетолог назвал единственную по-настоящему полезную соль
Диетолог Бобровский: в соли натрий-хлор должен быть заменен на кальций-хлор
15 апреля 2025, 12:11

Фото: iStock/Natalia Rusanova

Зачастую соль называют «белой смертью», считая, что она разрушает почки и другие важные органы человеческого организма. Так ли это на самом деле?
Кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что соль называют «белой смертью» из-за соединения натрия с хлором, но в современном мире специалисты выделяют несколько альтернативных вариантов этой приправы.

Каменная соль: добывают из различных подземных месторождений, то есть шахтными способами.
Поваренная соль: её добывают путём растворения подземных слоёв соли и выпаривания.
Морская соль: выпаривание морской воды, и на внешний вид это крупные средние кристаллы.
Йодированная соль: туда для профилактики йододефицита добавляют гильдий калия. Это важно для щитовидной железы.
Гималайская розовая соль: имеет пакистанское месторождение, по внешнему виду - красноватого оттенка из-за оксида железа. В ней содержатся кальций, калий, магний и другие необходимые элементы.
Чёрная соль: ее к нам из Индии поставляют.

Однако, по словам эксперта, единственная диетическая соль — та, в которой натрий-хлор частично заменен на кальций-хлор.

«Именно такая соль полезна, а особенно для людей с гипертонией и с болезнями почек», — рассказал Бобровский.

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