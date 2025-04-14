«Я была в состоянии аффекта из-за похорон»: бывшая жена Паши Техника попросила прощения у Екатерины Мизулиной

Ева Карицкая и Екатерина Мизулина (фото: Telegram @evakaritskaua и @ekaterina_mizulina)
После смерти рэпера Паши Техника в Сети разгорелся скандал между его бывшей женой Евой Карицкой и главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Сегодня экс-супруга музыканта призналась, что совершила ошибку, поскольку была в состоянии аффекта из-за произошедшей трагедии.
Причиной конфликта стало видео, которое Карицкая опубликовала в конце марта. В кружочке она упомянула Мизулину, которая якобы знакома и общается с ней. В ответ на это общественница резко заявила, что впервые видит эту девушку, а также осталась недовольна тем, что её вовлекли в обсуждение трагедии человека, который не справился с наркотической зависимостью.
Затем Карицкая вновь набросилась на Мизулину, призвав её не лезть в дела семьи Паши Техника.
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Затем Карицкая вновь набросилась на Мизулину, призвав её не лезть в дела семьи Паши Техника.
«Живите со своим SHAMAN, а хайпиться на мне и смерти супруга не нужно», – заявила тогда в личном блоге вдова рэпера.Впрочем сегодня Карицкая вновь вышла на связь и заявила, что жалеет о сказанном.
«Хотелось бы обратиться к Екатерине Мизулиной и извиниться за ситуацию, которая сейчас происходит вокруг нас насчёт всех этих заявлений в мою сторону, в нашу сторону. Всё было вырвано максимально из контекста. Также я была в состоянии аффекта, я была в стрессовом состоянии из-за похорон бывшего супруга, после чего я пожалела и удалила сразу же эти видео. Но они, к сожалению, разлетелись очень быстро», – заявила Карицкая в личном блоге.Девушка выразила сожаление тем, что такой конфликт возник. Она хотела бы, что он не разрастался дальше.
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Анастасия Чинкова