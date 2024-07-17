«Одному всё, другому — ничего»: Как обойти условия брачного договора

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За последние десять лет россияне стали реже жениться, при этом процент разводов стал очень высоким. Зачастую этот процесс сложен: суды, конфликты, раздел имущества. Многие, чтобы избежать подобных трудностей, заключают брачный договор, однако все равно не до конца знают свои настоящие права.
Член Адвокатской палаты города Москвы Михаил Салкин в беседе с «Радио 1» сообщил, что брачные договоры заключаются в основном людьми, у которых до брака уже было какое-то нажитое имущество, и они хотят дополнительно гарантированно его закрепить, чтобы избежать судебных споров.
Адвокат обратил внимание, что нельзя путать брачные договоры в России с любыми другими, потому что есть множество нюансов, которые не совпадают.
Он добавил, что если брачный договор заключен до регистрации брака, то расторгнуть или обжаловать его сложно, потому что на момент брака никакое имущество не делилось. А вот в других случаях обжаловать можно.
По его словам, в настоящее время нотариус, неся ответственность, подписывает «брачные документы» только тогда, когда проверит, не находятся ли люди под действием банкротства, дееспособны ли, не пытаются ли имущество спрятать.
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Адвокат обратил внимание, что нельзя путать брачные договоры в России с любыми другими, потому что есть множество нюансов, которые не совпадают.
«В брачном договоре в России нельзя указать никакие обстоятельства. Это мы из американских фильмов взяли. У нас в брачном договоре предусматривается только вопрос владения имуществом, например, что на кого оформлено остается его личным имуществом, либо, что будет общим имуществом, а что личным. Только в таком формате», — сказал эксперт.
Он добавил, что если брачный договор заключен до регистрации брака, то расторгнуть или обжаловать его сложно, потому что на момент брака никакое имущество не делилось. А вот в других случаях обжаловать можно.
«Теоретически есть такой пункт, что если в брачном договоре все одному, а другому ничего, то за это можно попытаться зацепиться, но практика неоднозначная и слабо работающая. Если вы в процессе брака нажили квартиру, машину, дом и сделали отступление 50/50, то его может оспорить как сама сторона (один из супругов), так и кто-то из его кредиторов. Например, вы все переписали на жену, а должны банкам. Банки могут такой брачный договор оспорить, если вы не возвращаете долг. Это все в суде решается», — объяснил адвокат.
По его словам, в настоящее время нотариус, неся ответственность, подписывает «брачные документы» только тогда, когда проверит, не находятся ли люди под действием банкротства, дееспособны ли, не пытаются ли имущество спрятать.
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Анастасия Бондарева