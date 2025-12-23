МВД советует россиянам не пересылать сообщения в мессенджерах об угрозе терактов
МВД России призывает граждан не распространять сообщения о взрывах и захватах заложников. Официальный представитель министерства Ирина Волк в своем Telegram-канале заявила, что такие материалы часто оказываются дезинформацией.
Она подчеркнула, что большинство подобных сообщений не имеют под собой реальной угрозы. В случае обнаружения таких материалов важно сохранять спокойствие и не делиться ими с другими. Если вы столкнулись с подобным контентом, немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы. Это поможет предотвратить дальнейшее распространение ложной информации.
Ранее в МВД предупредили россиян о новой мошеннической схеме, при которой злоумышленники имитируют взлом аккаунтов на онлайн-сервисах, а затем убеждают жертв самостоятельно перезванивать им на поддельные номера «технической поддержки».
Читайте также: