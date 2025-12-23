Слуцкий предложил ввести новую категорию ветеранов труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предлагают ввести в России новую категорию ветеранов. Об этом пишет РИА Новости.
Законопроект, который поступит на рассмотрение парламента, призван поддержать граждан с большим трудовым стажем.
Идея заключается в том, чтобы создать статус «ветеран трудовой деятельности». Его получат люди с выслугой не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. Многие граждане, несмотря на значительный опыт, не имеют наград, что лишает их возможности стать ветеранами труда и получить соответствующие льготы.
Законопроект также предлагает социальные преимущества, включая 50% компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги. Это решение поможет тысячам россиян, которые заслужили признание за свои усилия и вклад в экономику страны.
