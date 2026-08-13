Бездомные кошки и собаки «открыли» центр помощи людям

13 августа 2026, 16:01

Фонд «РЭЙ» запустил необычную акцию к своему 11-летию

Фото: фонд «РЭЙ»

Благотворительный фонд помощи бездомным животным «РЭЙ» в честь 11-летия запустил необычную онлайн-акцию «Возьмём человека в хорошие лапы». На специальном сайте появился виртуальный центр помощи людям, у которых пока нет домашнего питомца. Об этом сообщили в пресс-службе организации.