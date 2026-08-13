Бездомные кошки и собаки «открыли» центр помощи людям
Благотворительный фонд помощи бездомным животным «РЭЙ» в честь 11-летия запустил необычную онлайн-акцию «Возьмём человека в хорошие лапы». На специальном сайте появился виртуальный центр помощи людям, у которых пока нет домашнего питомца. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Главные сотрудники центра — кошки и собаки. Они готовы помогать тем, кто редко улыбается, мало гуляет и мечтает о преданном друге.
Руководит необычным учреждением кот Лорд. Несмотря на солидный вид и серьёзную должность, директор готов в любой момент покинуть пост, если ему предложат любящую семью.
За обращениями следит администратор Рэйчел — скромная и внимательная кошка, которая не позволит потеряться ни одной заявке. А добряк Фриз уже рассматривает предложения о переводе на должность любимой собаки.
На сайте акции можно познакомиться со всей командой виртуального центра, узнать истории животных и поддержать фонд. Там же собраны главные результаты его работы за 11 лет.
За это время «РЭЙ» передал в приюты более 695 тонн кормов, лекарств и других необходимых вещей. Кроме того, более 300 кошек и собак обрели свои дома.
Акция «Возьмём человека в хорошие лапы» продлится до 31 августа. Познакомиться с сотрудниками центра и присоединиться к инициативе можно на сайте.
Читайте также: