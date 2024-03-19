Ресторатор Дмитренко заявил о необходимости биржевого формата продажи

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Специалист рыбодобывающей промышленности и ресторатор Ян Дмитренко заявил, что биржевой формат продажи рыбы необходимо развивать для решения проблем на этом рынке.
«Биржа способна ограничить монополию крупных промышленных хозяйств, которые сейчас могут поставить любую цену на свою продукцию и рынок будет вынужден подстроиться. Такие торги могут стать площадкой для определения национальных ценовых индикаторов на рыбу и морепродукты. В результате на рынке появится независимый регулятор цен», — пояснил в беседе с Газета.ру Дмитренко.
При этом, по его мнению, сам бизнес вполне готов к покупке морепродуктов на конкурентоспособных биржевых торгах.
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