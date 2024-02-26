Эксперт по рыболовству Савельев назвал самую качественную рыбу

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Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что дикая рыба, а также та, что заморожена в море, наиболее качественна, чем аквакультурная.
При этом, по словам специалиста, стоит дикая рыба в разы дороже.
Он добавил, что для реализации этого должна быть организована цепочка прослеживаемости продукта – от названия рыбы и точных координат вылова до его времени. Савельев сообщил, что у нас такой системы работы пока нет.
Ранее руководитель гражданского комитета «За честные продукты!» Александр Бражко заявлял, что низкий потребительский спрос на рыбу россиян связан с доходами населения.
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«Аквакультурная рыба – это то, что категорически нельзя есть, максимум один раз в месяц. Во всём мире качеством рыбы номер один является рыба, замороженная в море. Никаких рыбоперерабатывающих предприятий на берегу быть не должно. Рыбу, замороженную на судне больше не дефростируют до того момента, пока её не купят в магазине», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Савельев.
Ранее руководитель гражданского комитета «За честные продукты!» Александр Бражко заявлял, что низкий потребительский спрос на рыбу россиян связан с доходами населения.
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Мелисса Тимофеева