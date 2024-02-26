Радио1
Главная / Новости / Потребительская корзина/ Эксперт по рыболовству Савельев назвал самую качественную рыбу

Эксперт по рыболовству Савельев назвал самую качественную рыбу

Эксперт по рыболовству Савельев: Качественная рыба — замороженная в море
26 февраля 2024, 22:55
Фото: istockphoto.com/zssp

Фото: istockphoto.com/zssp

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что дикая рыба, а также та, что заморожена в море, наиболее качественна, чем аквакультурная.
При этом, по словам специалиста, стоит дикая рыба в разы дороже.

«Аквакультурная рыба – это то, что категорически нельзя есть, максимум один раз в месяц. Во всём мире качеством рыбы номер один является рыба, замороженная в море. Никаких рыбоперерабатывающих предприятий на берегу быть не должно. Рыбу, замороженную на судне больше не дефростируют до того момента, пока её не купят в магазине», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Савельев.


Он добавил, что для реализации этого должна быть организована цепочка прослеживаемости продукта – от названия рыбы и точных координат вылова до его времени. Савельев сообщил, что у нас такой системы работы пока нет.
Ранее руководитель гражданского комитета «За честные продукты!» Александр Бражко заявлял, что низкий потребительский спрос на рыбу россиян связан с доходами населения.

Читайте также:

Общественник Бражко объяснил низкий спрос россиян на рыбу

Общественник Болбат: Замена молока пальмовым маслом может грозить онкологией

Общественник Корягин призвал бизнес бороться с фальсификатом в продуктах
#рыба
#бизнес
#море
#продукты
#спрос
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Общественник Бражко объяснил низкий спрос россиян на рыбу
26 февраля 2024, 22:37

Фото: istockphoto.com/Ekaterina Oleshko

Руководитель гражданского комитета «За честные продукты!» Александр Бражко заявил, что низкий потребительский спрос на рыбу россиян связан с доходами населения.
«Потребительский спрос на рыбу такой низкий у нас по причине сложной ситуации с доходами населения. Низкие доходы населения вынуждают искать самый дешевый белок, поэтому куриная отрасль развивается и у курицы сегодня конкуренции нет», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Бражко.

Кроме этого, влияет на эту ситуацию и то, считает эксперт, что выросла популярность на продукты высокой готовности, в то время как рыба требует достаточно долгого процесса приготовления.

Ранее председатель регионального отделения Объединения потребителей России в Красноярском крае, автор программы «Общественный контроль Объединения потребителей России» Игорь Болбат заявлял об опасности фальсификация молочной продукции пальмовым маслом.

Читайте также:

Общественник Болбат: Замена молока пальмовым маслом может грозить онкологией

Общественник Корягин призвал бизнес бороться с фальсификатом в продуктах

Россиянам рассказали, как продлить жизнь цветам
#рыба
#продукты
#спрос
#доходы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам объявили лучший срок для покупки квартиры
Риелтор Сырцов рекомендовал делать покупку в новостройке до 1 июля
26 февраля 2024, 15:34

Фото: istockphoto.com/Aguus

Управляющий директор агентства недвижимости Руслан Сырцов рекомендовал покупать квартир в новостройках во время действия льготной ипотеки, то есть до 1 июля 2024 года.
«Если человек живёт в городе с относительно умеренными ценами на жилье, лимита в 6 млн рублей хватит, чтобы приобрести достойную квартиру. Семейная и IT-ипотека также в силе, но не исключено, что эти программы будут видоизменены, так что лучше кредит получить пораньше», — отметил в беседе с Газета.ру Сырцов.

А вот что касается вторичной недвижимости, то здесь можно подождать более подходящей цены и более сговорчивых продавцов, считает специалист.

Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил, что сейчас нецелесообразно покупать недвижимость с целью заработать.

Читайте также:

Риэлтор Барсуков допустил отсутствие повышения цен на недвижимость в декабре

Финансист Разуваев не рекомендовал покупать недвижимость с целью заработка

Опрос: Россияне готовы тратить на недвижимость и путешествия
#жильё
#ипотека
#недвижимость
#цены
#риэлтор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Технолог Беляева заявила о пользе тёмного шоколада при снижении веса
26 февраля 2024, 12:40

Фото: istockphoto.com/Anastassia LAURENT

Преподаватель Российского биотехнологического университета (Университет РОСБИОТЕХ) Инга Беляева заявила, что тёмный шоколад способен помогать в снижении веса.
Она пояснила, что такой продукт богат мононенасыщенными жирными кислотами, которые ускоряют обмен веществ и сжигают жиры.

«Главное — выбирать правильный продукт и употреблять его в разумных количествах. Предпочтение стоит отдать тёмному шоколаду, в составе которого много натурального какао и мало сахара. Такой продукт помогает снизить уровень стресса, который возникает при соблюдении диеты», — прокомментировала в беседе с RT эксперт.

Ранее россиянам объяснили, почему в настоящее время найти вкусный хлеб на прилавках магазина намного сложнее чем раньше. Как передаёт utro.ru со ссылкой на Дзен-канал «Финансовый гений», причинами такого положения вещей являются переход монополии на производство муки к частникам, низкая конкуренция, влияющая на качество, более дешёвые добавки и т. д.

А до этого председатель Объединения потребителей России Алексей Корягин заявлял, что бороться с добавлением при производстве в продукты опасных и вредных веществ должны не только надзорные органы и общество, но и сам бизнес.

Читайте также:

Общественник Корягин призвал бизнес бороться с фальсификатом в продуктах

Общественник Болбат: Замена молока пальмовым маслом может грозить онкологией

Россиянам рассказали, как продлить жизнь цветам
#эксперт
#качество
#производство
#продукты
#хлеб
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы методы снизить базовую ставку по ипотеке
Роскачество: Снизить ставку можно с помощью спецуслуг банка
22 февраля 2024, 14:52

Фото: istockphoto.com/Evkaz

Специалисты Роскачества поделились, что есть методы по снижению базовой ставки по ипотеке.
К ним они отнесли скидки по ипотеки от работодателей или от банков, зарплатными клиентами которых является заёмщик. Кроме этого, снизить ставку можно с помощью специальных банковских услуг.

«Для этого требуется оформить добровольное страхование жизни и здоровья, подать онлайн-заявку на сайте банка, воспользоваться сервисом электронной регистрации сделок, подтвердить профиль через «Госуслуги»: пройти авторизацию и предоставить банку доступ к персональной информации», — рассказали в беседе с RT специалисты.

Также можно воспользоваться услугой снижения ставки за комиссию.

А в прокуратуре Москвы напомнили об основных видах мошенничества, связанных с мобильными телефонами. Как передают argumenti.ru, к распространённым уловкам мошенников относятся звонки от лиц, выдающих себя за сотрудников банков или полиции, СМС с программами, запрашивающие учётные данные, фейковые сообщения от начальников, призывающие к помощи и т.д.

Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что большинство москвичей считают верными способом распределения семейного бюджета тот, при котором доходы считаются общими, а траты согласовываются.

Читайте также:

Москвичи назвали правильный способ ведения семейного бюджета

Перевозчики нашли необычный способ преодолеть Красное море и избежать атаки хуситов

Лучший способ борьбы с Альцгеймером: как управление вертолётом помогает победить болезни
#страхование
#данные
#госуслуги
#скидки
#ипотека
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стилист Скороходова назвала главный тренд очков в этом году
Стилист Скороходова: Главный тренд – очки-авиаторы
22 февраля 2024, 14:15

Фото: istockphoto.com/javi_indy

Стилист Анна Скороходова заявила, что основным трендом этого года являются очки-авиаторы.
«Рекомендую присмотреться к авиаторам. Но не простым, а прозрачным, в тонкой оправе. Я считаю, что это безусловный тренд 2024 года. Сами по себе они достаточно громоздкие. Но именно за счет невесомой оправы не дадут лишнего объёма лицу», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Скороходова.

Она отметила, что такую оправу можно сочетать как с романтичными, так и с офисными образами.

По её словам, также будут стильно смотреться очки с бесцветной и анималистической оправой.

А стилист Влад Лисовец объяснял «Радио 1», почему секонд-хенды в тренде.

Ранее американская модель Саванна Суарес объяснила, почему решила выйти на одном из показов мод в одном скотче. По её словам, принять участие в таком показе ей подсказал отец.

«Я поговорила об этом с родителями, которые являются для меня самой большой поддержкой, и сказала: «Подождите, здесь видно такое же количество кожи, как и в бикини», — приводит utro.ru со ссылкой на Daily Star слова девушки.

Читайте также:

Стилист Лисовец призвал одеваться в секонд-хендах

Стилист Субота рекомендовал использовать минералку для восстановления волос после отпуска

Триумф женственности: Стилист назвала главные тренды зимы 2023-2024
#стилист
#очки
#мода
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Общественник Болбат: Замена молока пальмовым маслом может грозить онкологией
21 февраля 2024, 22:52

Фото: istockphoto.com/sergeyryzhov

Председатель регионального отделения Объединения потребителей России в Красноярском крае, автор программы «Общественный контроль Объединения потребителей России» Игорь Болбат заявил об опасности фальсификация молочной продукции пальмовым маслом.
По его словам, подобная продукция может грозить человеку различными заболеваниями, включая рак.

«Если мы говорим о пальмовом масле, глицидиловых эфирах – это и онкология, и обменные нарушения. Люди, которые долгое время употребляют некачественные продукты, укорачивают свою жизнь. Такую продукцию часто производят в местах непригодных для этого», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Болбат.

Он добавил, что при производстве такой продукции в непригодных для этого местах в товар могут попадать опасные для здоровья бактерии и вирусы.

Ранее председатель Объединения потребителей России Алексей Корягин заявлял, что бороться с добавлением при производстве в продукты опасных и вредных веществ должны не только надзорные органы и общество, но и сам бизнес.

Читайте также:

Общественник Корягин призвал бизнес бороться с фальсификатом в продуктах

В Московской области качество воздуха улучшилось на 17%

«Мясо из пробирки»: как скажется продукт на здоровье россиян
#качество
#здоровье
#продукты
#жизнь
#товар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Общественник Корягин призвал бизнес бороться с фальсификатом в продуктах
21 февраля 2024, 22:45

Фото: istockphoto.com/Julia_Sudnitskaya

Председатель Объединения потребителей России Алексей Корягин заявил, что бороться с добавлением при производстве в продукты опасных и вредных веществ должны не только надзорные органы и общество, но и сам бизнес.
Он напомнил, что в современном мире нас окружает огромное количество продуктов, в которые добавлены опасные для здоровья примеси.

«Сейчас «пальма» широко используется в кондитерских изделиях – это опасность номер один. Недавно у нас был кризис с яйцами в торговле, а ведь далеко не все яйца качественные, во многих присутствуют антибиотики. Газированные напитки, рыба, мясо, грязная водопроводная вода. Накопительный эффект от некачественной продукции колоссальный», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Корягин.

Ранее «Радио 1» рассказывало, как «мясо из пробирки» отразится на здоровье россиян, какие будут последствия для экологии и что об этом думает православная церковь.

Читайте также:

В Московской области качество воздуха улучшилось на 17%

«Мясо из пробирки»: как скажется продукт на здоровье россиян

«Мираторг» готов выпускать до 200 тонн лазаньи в месяц
#качество
#здоровье
#антибиотики
#бизнес
#продукты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы основные признаки износа тормозных дисков авто
Автоэксперт Рузанов: Вибрации и биение руля при торможении указывают на проблемы
21 февраля 2024, 15:20

Фото: istockphoto.com/Dmytro Varavin

Технический директор международной сети автосервисов Алексей Рузанов заявил, что Вибрации и биение руля при торможении могут свидетельствовать о проблемах тормозных дисков автомобиля.
«Если не поменять детали, то это может привести к заклиниванию тормозов и риску возникновения серьезного ДТП. Производители тормозных дисков рекомендуют менять диски в зависимости от пробега. Чаще всего речь идёт о замене каждые 100 тыс. км, но в реальности износ наступает гораздо раньше», — добавил в беседе с Газета.ру Рузанов.

Он отметил, что диски могут изнашиваться из-за многих факторов, среди которых вид коробки передач, стиль вождения, дороги, реагенты и т. д.

Ранее главный редактор автомобильного журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков предположил, что в этом году в России будет продано не менее 1 млн легковых автомобилей.

Читайте также:

Автоэксперт Хайцеэр поделился четырьмя правилами езды по зимней дороге

Автоэксперт Кадаков: В этом году будет продано не менее 1 млн легковых авто

Автоэксперт Ломанов объяснил решение автозаводов сократить производство
#дороги
#реагенты
#автомобиль
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Специалист Волков посоветовал регулярно проверять свою кредитную историю
21 февраля 2024, 12:02

Фото: istockphoto.com/Viorel Kurnosov

Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков прокомментировал закон о введение самозапрета на привлечение кредитов, отметив, что такие меры затруднят мошенничества и оформление кредитов по украденным документам.
Также для того, чтобы не попасться на удочку злоумышленникам специалист рекомендовал проявлять самодисциплину и самостоятельно проверять свою кредитную историю.

«Регулярно проверять свою кредитную историю, чтобы вовремя предотвращать возможные попытки мошенников получить кредит по украденным данным», — отметил в беседе с RT Волков.

А до этого стало известно, что некоторых российских туристов не пропустили на границе РФ в другие страны. Отмечается, что это коснулось обладателей 5-летнего документа, выпущенного в 2023-2024 годах. Как передаёт utro.ru, всё дело в неправильном шрифте, который оказался в документах из-за технического сбоя. Россиянам рекомендовали перепроверить цифры в самой нижней строке паспорта.

Ранее в Саратове полиция предъявила мужчине обвинение в серии мошенничеств, в ходе которых были обмануты сто жителей Саратовской области.

Читайте также:

В Саратове мошенник обманул свыше 100 человек

Мошенник побил рекорд настойчивости, позвонив абоненту 1145 раз за семь минут

В Москве мошенник обманул клиентов с продажей машин на десятки миллионов рублей
#кредит
#мошенник
#документы
#паспорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф