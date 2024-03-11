Названо необычное свойство селёдки

Фото: istockphoto.com/samael334
Врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева заявила, что некоторые продукты, такие, как жирная дикая холодноводная рыба, способны оказывать влияние на факторы, играющие роль в процессе старения.
«Это источник полиненасыщенных омега-3 жирных кислот. Омега-3 являются мощнейшими кардио- и ангиопротекторами, подавляют хроническое вялотекущее воспаление, защищают от оксидативного стресса, а также профилактируют остеопороз и сохраняют молодость кожи. Больше всего омега-3 содержат селедка и скумбрия», — пояснила в беседе с Газета.ру Михалева.
Также для предотвращения старения можно включить в рацион овощи, фрукты, цельнозерновые злаки и бобовые, нежирные и несладкие молочные продукты, а также постное мясо.
Читайте также:
Врач объяснил причину увеличения веса после занятий спортом
«Есть и не толстеть»: Диетолог рассказала, как сделать блины полезными и менее калорийными
Врач Евлашева рекомендовала начинять блины фруктами
Мелисса Тимофеева