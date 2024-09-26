Рестораторы посадят деревья и травы в столичном парке «Лосиный остров»

Фото: пресс-служба Фестиваля устойчивой гастрономии О2
Экологическую акцию по посадке деревьев и трав проведут для участников первого всероссийского Фестиваля устойчивой гастрономии О2 в экоцентре «Красная сосна» национального парка «Лосиный остров». Мероприятие назначено на субботу, 28 сентября, и приурочено к закрытию фестиваля, сообщает пресс-служба О2.
«Мероприятие начнётся в полдень. Сначала ведущий – Сергей Иванов — подведёт итоги фестиваля, затем участники высадят ели, кустарники и ароматные травы», — говорится в сообщении.Для участников также проведут предусмотрены различные экологические мастер-классы и прочие активности, а также угощение и согревающие напитки от ресторана Björn.
Присоединиться к экологической акции могут представители всех московских ресторанов и кафе.
Отмечается, что Фестиваль устойчивой гастрономии О2 проводился при поддержке Сбера со 2 по 22 сентября в восьми российских городах, включая Москву.
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