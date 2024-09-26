Рестораторы посадят деревья и травы в столичном парке «Лосиный остров»

Во всём мире сегодня отмечают Всемирный день здоровья окружающей среды. Этот праздник был основан в 2011 году, его главная цель — привлечь внимание к экологическим проблемам и обеспечить высокий уровень жизни и здоровья для всех людей на планете, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

В этот день проходят экологические мероприятия, лекции, встречи и флешмобы, направленные на сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу и водные объекты, а также на рациональное использование природных ресурсов.



Министерство экологии и природопользования занимается не только охраной природы, но и просвещением, чтобы привить каждому человеку ответственность за окружающую среду и уменьшить экологический след каждого из нас. В мероприятиях, организованных или поддержанных министерством, ежегодно участвуют тысячи жителей региона.



Министерство поздравляет жителей Московской области с Всемирным днём здоровья окружающей среды и напоминает о полезных экологических привычках, которые каждый неравнодушный человек должен развивать в себе. Эти привычки включают сортировку и правильную утилизацию отходов, экономию воды и электроэнергии, отказ от использования пластиковых упаковок и участие в экологических акциях.



