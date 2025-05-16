Ресурс «Лапша Медиа» разоблачил фейк о сокращении школьных каникул

Минпросвещения утвердило график летних каникул на текущий год. Создатели ресурса фактчекинга «Лапша Медиа» опровергли появившиеся в Сети утверждения о том, что школьники якобы будут отдыхать 45 дней, то есть в два раза меньше обычного.