Ресурс «Лапша Медиа» разоблачил фейк о сокращении школьных каникул

Видео: lapsha.media
Минпросвещения утвердило график летних каникул на текущий год. Создатели ресурса фактчекинга «Лапша Медиа» опровергли появившиеся в Сети утверждения о том, что школьники якобы будут отдыхать 45 дней, то есть в два раза меньше обычного.
Сообщения о сокращении каникул оказались кликбейтной рекламой.
Ранее фактчекинговый ресурс составил чек-лист, который поможет отличить фейк от правды. Как отмечают специалисты, сегодня на фоне роста объёмов информации важно проверять данные, критически оценивать информацию и отличать правду от фейков.
Из первого ролика онлайн-курса «Фейки мимо» можно узнать, как не попасться на кликбейт.
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Отличить фейк от правды поможет ресурс фактчекинга
«Министерство ещё 14 мая определило продолжительность летнего отдыха школьников в 2025 году – с 26 мая до 31 августа, то есть всего 97 дней. Фейк о сокращении летних каникул в школах разместили, чтобы привлечь подписчиков. В постах содержался специальный уникальный номер, подтверждающий, что рекламное объявление оплачено заказчиком», – отмечает «Лапша Медиа».Фото: lapsha.media
Ранее фактчекинговый ресурс составил чек-лист, который поможет отличить фейк от правды. Как отмечают специалисты, сегодня на фоне роста объёмов информации важно проверять данные, критически оценивать информацию и отличать правду от фейков.
Из первого ролика онлайн-курса «Фейки мимо» можно узнать, как не попасться на кликбейт.
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Отличить фейк от правды поможет ресурс фактчекинга
Лора Луганская