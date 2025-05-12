Ресурс «Лапша Медиа» опроверг данные о риске заражения холерой в Екатеринбурге

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В некоторых соцсетях появились предупреждения о риске заражения брюшным тифом и холерой через водопроводную воду в Екатеринбурге. Подобные объявления якобы разместили в аэропорту Кольцово, обратили внимание создатели ресурса фактчекинга «Лапша Медиа».
Однако ни объявлений, ни заражённой воды в действительности не существует.
Вбросы о холере в водопроводной воде часто появляются в интернете. Однако за последние 20 лет в России было зафиксировано только несколько единичных завозных случаев заболевания.
Фактчекинговый ресурс «Лапша Медиа» составил чек-лист, который поможет отличить фейк от правды. Как отмечают специалисты, сегодня на фоне роста объёмов информации важно проверять данные, критически оценивать информацию и отличать правду от фейков.
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«В аэропорту подобных объявлений нет, что подтвердили в администрации воздушной гавани. Эпидемиологическая ситуация по холере и другим заболеваниям остаётся стабильной, её постоянно контролирует Роспотребнадзор», – заявили в управлении надзорного ведомства по Свердловской области.Фото: t.me/lapshamedia
Вбросы о холере в водопроводной воде часто появляются в интернете. Однако за последние 20 лет в России было зафиксировано только несколько единичных завозных случаев заболевания.
Фактчекинговый ресурс «Лапша Медиа» составил чек-лист, который поможет отличить фейк от правды. Как отмечают специалисты, сегодня на фоне роста объёмов информации важно проверять данные, критически оценивать информацию и отличать правду от фейков.
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Лора Луганская