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Отличить фейк от правды поможет ресурс фактчекинга

Фото: iStock / oatawa

Фото: iStock / oatawa

Фактчекинговый ресурс «Лапша Медиа» составил чек-лист, который поможет россиянам отличить фейк от правды. Специалисты отмечают, что сегодня на фоне роста объёмов информации важно проверять данные, критически оценивать информацию и отличать правду от фейков.
«Для начала нужно прочитать новость. Название материала может быть громким, однако при этом не иметь никакой связи с содержанием статьи или новости. Такой способ привлечения внимания читателей называется кликбейтом. После прочтения новости необходимо проверить, кто является автором публикации. Часто информация копируется из непроверенных источников. Если новость была опубликована в соцсетях, лучше проверить аккаунт пользователя. Возможно, это бот или взломанный профиль», - отмечают создатели ресурса «Лапша Медиа».
Нужно также попробовать найти первоисточник. Если это переводной материал из зарубежного источника, следует внимательно проверить оригинал. Перевод может быть выполнен недобросовестно или неверно интерпретирован.

К тому же проверять информацию лучше в нескольких источниках. Если новость опубликована не в федеральных СМИ, а в нескольких сомнительных каналах, это повод проверить данные. Иногда фейки появляются на юмористических сайтах и затем перепечатываются в СМИ.
«Достоверные новости содержат много фактов, в том числе данные, статистику и мнения экспертов. Ложные материалы часто оперируют неверными датами. Эти ошибки выявляются при анализе открытых источников. Кроме того, отличить фейк от правды поможет эмоциональный фон. Фейки заставляют людей паниковать, совершать необдуманные поступки. Следует скептически относиться к эмоциональным новостям», — говорится в чек-листе.
Помимо этого, фейковая информация зачастую содержит орфографические ошибки и неточности, в отличие от профессиональных журналистских материалов.

В любом случае нелишне будет обратиться к сайтам проверки фактов. Туда можно направить новость на проверку аналитикам. Такой возможностью обладает, например, сайт «Лапша Медиа».

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«Наконец-то Россия в безопасности»: лишенный гражданства комик Романов высмеял решение ФСБ
Помогавший украинцам комик Романов высмеял решение о лишении гражданства
28 апреля 2025, 16:41

Фото: iStock/Sonate

Стендап-комик Дмитрий Романов высмеял решение ФСБ о лишении его гражданства. Об этом пишет телеграм-канал «Хуже и не скажешь».
В апреле этого года ФСБ России лишила гражданства стендап-комика Дмитрия Романова. Ведомство официально сообщало, что он покинул страну в 2022-м, а после устроился волонтером в Польше для помощи украинским беженцам.
«Если комик, который выступает даже за пределами страны и является для этой страны угрозой национальной безопасности, то в стране серьезные проблемы с национальной безопасностью. Но теперь, когда меня лишили гражданства, наконец-то Россия в безопасности», — прокомментировал юморист.
Кроме того, он добавил, что потеря российского гражданства была воспринята им с грустью.

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В Москве увеличились продажи квартир премиум-класса
MR Analytics: продажи квартир в премиум-классе Москвы увеличились на 61%
28 апреля 2025, 16:37

Фото: iStock/Viorel Kurnosov

В I квартале 2025 года продажи недвижимости в Москве увеличились во всех сегментах первичного рынка, однако самый большой рост наблюдается в премиум-классе — на 61% выше, чем за этот же период 2024 года. Об этом рассказал заместитель генерального директора по продажам и digital-маркетингу компании MR Analytics Леонид Савков.
«Московский рынок недвижимости очень адаптивен. Даже несмотря на высокие ставки по ипотеке, мы видим прирост спроса», — отметил Савков в беседе с «Известиями».

Так, в бизнес-классе продажи увеличились на 12%, а в комфорт-классе — на 16%.

В Подмосковье также зафиксирован рост продаж недвижимости. По сравнению с прошлым годом он составил 24%.

Отмечается, что ранее многие покупатели откладывали покупку жилья, а сейчас вернулись к этому вопросу.

Тем временем в январе — марте на 20% подешевела аренда квартир в двух московских районах — Чертаново Северном и Лосиноостровском, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса «Яндекс Аренда».

«Снижение стоимости аренды в течение квартала сопровождалось расширением экспозиции (в том числе за счет недорогих вариантов) — рост количества доступных лотов составляет от 6,1% в Южном Тушино до 2,3 раза в Бирюлево Западном», — пояснил руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

По его словам, увеличение числа сдаваемых квартир связано с сезонным фактором.

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«Циклоны и дожди»: Синоптик рассказал о погоде в Москве на майских праздниках
Синоптик Шувалов: на Москву идут дожди
28 апреля 2025, 16:20

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Конец апреля для жителей Москвы и области выдался не очень теплым. Чего ожидать от погоды дальше?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что в Москве заморозки заканчиваются.

«Порывы ветра достигают 10−12 метров в секунду, и поэтому пока первый шаг к повышению температуры не слишком впечатляющий. Но пик похолодания мы этой ночью прошли, теперь с заморозками заканчиваем, в первую половину мая их не будет», — сказал синоптик.

По его словам, ночная температура повысится до 7 градусов тепла, а дневная будет от 10 до 15 градусов.

«Будет колебаться давление, потому что сейчас Москва и Подмосковье оказываются на пути перемещения циклонов. Завтра, начиная со второй половины дня и в ночь на среду ожидаются дожди. Затем небольшой перерыв в дождях, и 1 мая еще один залп дождей», — поделился Шувалов.

Он отметил, что 3 мая будет сухо, а температура повысится до 15, 17 градусов тепла, после чего Москву и область снова накроют дожди.

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#похолодание
#дожди
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Москвичам рассказали о погоде в последние дни апреля
Синоптик Ильин: до 1 мая в Москве будут идти дожди
28 апреля 2025, 16:09

Фото: iStock/Oleg Elkov

В последние дни апреля в столичном регионе ожидается пасмурная погода с дождями. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«Сегодня ещё будет солнечно. А в предстоящие дни вплоть до четверга ожидается пасмурная погода с дождями. Наиболее интенсивный дождь во вторник, с температурой воздуха 8... 10 °С и отдельными порывами ветра до 18 м/с», — рассказал Ильин в беседе с RT.

При этом он отметил, что ночных заморозков больше не будет, а температура до конца недели ожидается в районе 2... 7 °С.

По словам синоптика, 1 мая в Москве будет дождливо, но температура воздуха при этом составит порядка 16 °С выше нуля. В выходные в столичном регионе воздух прогреется до 14... 19 °С.

Тем временем в Кузбассе в ночь на 1 мая похолодает до -6 °С, но уже днём столбики термометров поднимутся до 13… 18°С, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра.

«29 апреля, по области ожидается 15 местами потеплеет до 9, а днем столбики термометра покажут отметку 24… 29. Порывы северного ветра достигнут 17 м/с. Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы», — говорится в сообщении.

Уже 30 апреля ночью температура воздуха не превысит 3 °С, а днем потеплеет до 17.

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#дожди
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На форум «Сильные идеи для нового времени» поступило более 11 тыс. предложений
28 апреля 2025, 15:29

Фото: пресс-служба АСИ

Пятый форум «Сильные идеи для нового времени» проведут в этом году Агентство стратегических инициатив и Росконгресс, предложить свою идею по улучшению жизни в России можно до 15 мая, в настоящее время поступило уже свыше 11 тысяч предложений, сообщает пресс-служба АСИ.
«Форум – это уникальная площадка для поиска нестандартных ответов на вызовов, стоящие перед Россией. Мы видим, сколько в нашей стране мыслящих, инициативных и неравнодушных людей, готовых активно участвовать в формировании будущего. Прямой диалог между обществом, экспертами, бизнесом и властью, который мы выстраиваем на форуме, – это эффективный механизм для решения общенациональных задач», — сказал замруководителя администрации президента РФ, председатель оргкомитета форума Максим Орешкин.
В этом году предложения принимаются по пяти направлениям: социальная инициатива, предпринимательская инициатива, климатическая и экологическая инициатива, технологическая инициатива и кадровая инициатива.

Подробнее узнать о форуме и предложить свою идею можно по ссылке.

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