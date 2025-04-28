Отличить фейк от правды поможет ресурс фактчекинга

В I квартале 2025 года продажи недвижимости в Москве увеличились во всех сегментах первичного рынка, однако самый большой рост наблюдается в премиум-классе — на 61% выше, чем за этот же период 2024 года. Об этом рассказал заместитель генерального директора по продажам и digital-маркетингу компании MR Analytics Леонид Савков.