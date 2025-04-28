Отличить фейк от правды поможет ресурс фактчекинга

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Фактчекинговый ресурс «Лапша Медиа» составил чек-лист, который поможет россиянам отличить фейк от правды. Специалисты отмечают, что сегодня на фоне роста объёмов информации важно проверять данные, критически оценивать информацию и отличать правду от фейков.
«Для начала нужно прочитать новость. Название материала может быть громким, однако при этом не иметь никакой связи с содержанием статьи или новости. Такой способ привлечения внимания читателей называется кликбейтом. После прочтения новости необходимо проверить, кто является автором публикации. Часто информация копируется из непроверенных источников. Если новость была опубликована в соцсетях, лучше проверить аккаунт пользователя. Возможно, это бот или взломанный профиль», - отмечают создатели ресурса «Лапша Медиа».Нужно также попробовать найти первоисточник. Если это переводной материал из зарубежного источника, следует внимательно проверить оригинал. Перевод может быть выполнен недобросовестно или неверно интерпретирован.
К тому же проверять информацию лучше в нескольких источниках. Если новость опубликована не в федеральных СМИ, а в нескольких сомнительных каналах, это повод проверить данные. Иногда фейки появляются на юмористических сайтах и затем перепечатываются в СМИ.
«Достоверные новости содержат много фактов, в том числе данные, статистику и мнения экспертов. Ложные материалы часто оперируют неверными датами. Эти ошибки выявляются при анализе открытых источников. Кроме того, отличить фейк от правды поможет эмоциональный фон. Фейки заставляют людей паниковать, совершать необдуманные поступки. Следует скептически относиться к эмоциональным новостям», — говорится в чек-листе.Помимо этого, фейковая информация зачастую содержит орфографические ошибки и неточности, в отличие от профессиональных журналистских материалов.
В любом случае нелишне будет обратиться к сайтам проверки фактов. Туда можно направить новость на проверку аналитикам. Такой возможностью обладает, например, сайт «Лапша Медиа».
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Лора Луганская