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Создатели ресурса «Лапша Медиа» рассказали о фейках на тему Великой Победы

Фото: iStock / Saulo Angelo

Фото: iStock / Saulo Angelo

80-летие Великой Победы стало поводом для тех, кто создаёт фейки, и для мошенников. Об этом сообщили создатели фактчекингового ресурса «Лапша Медиа».
Например, в преддверие праздника активно распространяли дезинформацию о продаже отравленных армейских фляжек и раздаче заражённых продуктов волонтёрами. Помимо этого, мошенники ко Дню победы использовали схемы обмана с особыми выплатами для ветеранов и инвестиционным проектом к 9 Мая.
«Были также вброшены домыслы о том, что Георгиевская лента – не символ победы над фашизмом, а знак распада СССР. Также утверждалось, что, если в рамках акции «Услышать Победу» набрать на телефоне код 1945, злоумышленники получат доступ к личному кабинету банка», – говорится в сообщении.
В новом подкасте создатели ресурса фактчекинга «Лапша Медиа» и активист Поискового движения России Роман Алымов вспомнил самые запоминающиеся фейки и мифы Великой Отечественной войны, чтобы не позволить переписать историю.

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В Ленобласти похоронены более 50 тысяч немецких солдат, погибших в 1941-1944 годах
09 мая 2025, 14:29

Мемориальное кладбище в деревне Сологубовка Ленинградской области (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

В Ленинградской области, на берегу реки Мги, между деревнями Сологубовка и Лезье, расположено самое большое на территории России немецкое военное кладбище. Сегодня здесь захоронены останки более чем 50 тысяч солдат и офицеров, погибших в этом регионе начиная с лета 1941 года и до момента изгнания фашистов с ленинградской земли зимой 1944-го. Кладбище является частью комплекса, включающего также Парк Мира и Успенскую церковь.
Известно, что в 1992 году был заключён договор между Россией и Германией, согласно которому Россия разрешает эксгумировать и перезахоронить останки немецких солдат на своей территории, но Германия берёт на себя всю заботу о советских воинских захоронениях на своей земле.
Как рассказал настоятель храма, а в 1990-е года секретарь прихода, протоиерей Вячеслав Харинов, перед ним не стоял вопрос, создавать кладбище или нет.
«<…> находили огромное количество немцев. И было непонятно: что с ними делать? Однажды стал свидетелем того, как поисковики отправили поднятые останки солдат вермахта в костёр. С точки зрения христианской этики такое недопустимо. Поэтому для меня лично вопрос, нужно или не нужно немецкое кладбище, не стоял», — сказал Харинов.
Он пояснил, что немецкая армия не была однородной. В Германии говорят, что нацисты были в Рейхстаге, а воевали простые немцы, у которых было два пути — фронт или концлагерь.
«Унтер-офицер Вольфганг Буф погиб, спасая жизнь нашему раненому офицеру, — рассказал настоятель храма изданию «Петербургский дневник». — Сохранились письма, в которых он писал, что ценности нацизма никогда не были ценностями немецкого народа. Его ценности — Бог и Евангелие. Дома его почитают едва ли не как святого».
Также Вячеслав Харинов отметил, что пресекает попытки героизации и романтизации погибших солдат и офицеров вермахта. На кладбище запрещено ставить индивидуальные памятные знаки — таковы условия договора 1992 года, но в некоторых местах из-под травы выглядывают небольшие каменные плитки с именами и датами рождения и смерти.
«Мы знаем о существовании таких «надгробий», — поясняет настоятель Успенской церкви. — Но не препятствуем такому проявлению памяти со стороны родственников. И этим показываем своё великодушие. Мы понимаем, что история персонифицирована».
Однако, Вячеслав Харинов был против установки в центре кладбища копии скульптуры из Нагасаки «Трагедия войны».
«Это была бы героизация смерти немецкого солдата. Мать-Германия держит тело дитяти, которого погубили варвары в Приладожье. Или посреди поля появился крест в форме немецкого Железного креста. У нас он ассоциируется с военными преступлениями. Такие кресты носили Геринг, Геббельс и другие», — пояснил настоятель храма.
По его словам, весь комплекс в Сологубовке и Лезье — беспрецедентный миротворческий проект современной России, в котором видна вся сила великодушия и доброй воли нашего народа.
«Наше превосходство над варварством и злопыхательством некоторых современных европейских политиков. Для меня лично это наследие и завещание последних ветеранов Отечественной, возвысившихся над мстительностью и злопамятностью и благословивших этот проект», — заключил Харинов.
Ранее в ночь на 9 мая неизвестные в масках повредили памятник маршалу Родиону Малиновскому в Одессе.

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Создатели ресурса «Лапша Медиа» рассказали о фейках на тему Великой Победы

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«Вечерняя Москва» подготовила спецвыпуски из «Вечёрки» от 9 мая и 25 июня 45-го
09 мая 2025, 14:17

Фото: Владимир Баранов/«Вечерняя Москва»

Ко Дню Победы редакция газеты «Вечерняя Москва» подготовила комплект специальных выпусков из черно-белой «Вечёрки» — номера от 9 мая 1945 года и от 25 июня 1945 года.
Именно эти выпуски получили жители столицы после подписания акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, а потом после исторического Парада Победы в июне 1945 года.

«Для медиахолдинга эти выпуски очень важны, ведь "Вечерняя Москва" — это единственная городская газета, которая ни на день не прерывала свою работу в годы Великой Отечественной войны, храня верность патриотическому долгу», — рассказал генеральный директор АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Георгий Рудницкий.
Отмечается, что комплекты праздничных выпусков газеты раздали ветеранам и гостя, которые пришли на парад Победы на Красную площадь 9 мая 2025 года.

По словам главного редактора «Вечерней Москвы» Александра Куприянова, сегодня, 9 мая, наша страна празднует не просто юбилейную дату, а личный праздник для каждого россиянина.
«Мы отмечаем, с одной стороны, героическую победу прошлых поколений и воспитываем память у будущих поколений. Мы помним и гордимся теми, кто подарил спокойствие нашей стране и всему миру, от души поздравляем всех с Днем Великой Победы! Слава защитникам Отечества!» — сказал Куприянов.

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В России полноценно заработал сайт реестра повесток
09 мая 2025, 13:22

Фото: iStock/scaliger

В России полноценно заработал сайт реестра повесток . До этого он работал в тестовом режиме только в трёх регионах.
На сайте можно войти в личный кабинет, проверить наличие повесток и заказать выписку.

Отмечается, что, если фамилия указана в списке, то повестка считается вручённой через 7 дней. За неявку в военкомат предусмотрены санкции в виде запрета на выезд из России, вождение автомобиля, регистрацию бизнеса и получение кредитов.

В настоящее время, по данным Telegram-канала «Москвач», сайт работает с перебоями. Вероятно, это связано с большим числом пользователей, желающих проверить наличие повестки.

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Росгвардейцы возложили цветы к Вечному огню на Поклонной горе
09 мая 2025, 12:31

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве

Росгвардейцы Москвы возложили цветы к Вечному огню на Поклонной горе в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба столичного главка Росгвардии.
Участие в церемонии приняли замначальника отдела по военно-политической работе главка Росгвардии Москве полковник полиции Дмитрий Тесленко, другие сотрудники ведомства, а также председатель Совета ветеранов полковник милиции Геннадий Томин, сотрудники вневедомственной охраны и СОБР «Столица», а также курсанты.

«Мы долг памяти тем, кто заплатил самую высокую цену за мирное небо над головой. Их героизм — вечный пример для нас и будущих поколений», — сказал Дмитрий Тесленко.
Церемония возложения цветов завершилась минутой молчания в память о павших героях.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве

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#великая отечественная война
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Во второй половине 2025 года ожидается резкий рост цен на б/у автомобили
Автоюрист Воропаев: рост цен на б/у авто в 2025 году составит до 30%
09 мая 2025, 11:57

Фото: iStock/anyaberkut

До конца этого года б/у автомобили могут подорожать на 20-30%. На такой резкий подъём цен окажет влияние утильсбор, сообщил автоюрист Лев Воропаев.
Он подчеркнул, что некоторые россияне водят подержанные автомобили, привезённые из других стран.

«У нас ввозятся в основном автомобили старше трех лет, потому что там выгоднее уплата таможенных пошлин. Подавляющее большинство водят не новые автомобили, а именно бывшие в употреблении (б/у). И поэтому повышение утильсбора тоже скажется на цене таких автомобилей. По приблизительным оценкам, рост цен составит от 20 до 30%. Я думаю, что утильсбор сильно повлияет на это», – подчеркнул Воропаев в беседе с «Татар-информ».
Стоимость автомобилей старше 10-15 лет тоже подвергнется аналогичной тенденции.

Также эксперт высказался о спросе на б/у машины. По его словам, до конца года не ожидается «всплеска» продаж.

Воропаев в заключение добавил, что продажи останутся на нынешнем уровне, если не будет меняться ставка Центробанка. Так как кредитные средства становятся менее доступными, у граждан снижаются возможности по приобретению автомобилей.

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