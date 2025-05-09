Создатели ресурса «Лапша Медиа» рассказали о фейках на тему Великой Победы

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80-летие Великой Победы стало поводом для тех, кто создаёт фейки, и для мошенников. Об этом сообщили создатели фактчекингового ресурса «Лапша Медиа».
Например, в преддверие праздника активно распространяли дезинформацию о продаже отравленных армейских фляжек и раздаче заражённых продуктов волонтёрами. Помимо этого, мошенники ко Дню победы использовали схемы обмана с особыми выплатами для ветеранов и инвестиционным проектом к 9 Мая.
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«Были также вброшены домыслы о том, что Георгиевская лента – не символ победы над фашизмом, а знак распада СССР. Также утверждалось, что, если в рамках акции «Услышать Победу» набрать на телефоне код 1945, злоумышленники получат доступ к личному кабинету банка», – говорится в сообщении.В новом подкасте создатели ресурса фактчекинга «Лапша Медиа» и активист Поискового движения России Роман Алымов вспомнил самые запоминающиеся фейки и мифы Великой Отечественной войны, чтобы не позволить переписать историю.
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Лора Луганская