Мишустин призвал учитывать развитие технологий ИИ при подготовке кадров
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал учитывать развитие искусственного интеллекта при подготовке специалистов. Об этом пишет РИА Новости.
На стратегической сессии «Обеспечение экономики кадрами» он заявил, что роль производительности труда и новых решений сейчас растет. По словам главы кабмина, система обучения должна быстрее реагировать на перемены в экономике. Профстандарты и программы, по его оценке, нужно делать гибкими и адаптивными.
